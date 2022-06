Percy Olivares y su ácida crítica al rendimiento de Perú: “En este partido nos faltaban esos hombres que nos sacudan”

Percy Olivares crítico con la ausencia de un líder en la selección peruana ante Australia.

La selección peruana se quedó sin la posibilidad de clasificar Mundial de Qatar 2022 luego de perder en el repechaje ante su similar de Australia. Un resultado que borró las aspiraciones de este plantel de la ‘bicolor’ de tentar su segunda cita mundialista de forma consecutiva. En ese sentido, Percy Olivares habló sobre este encuentro y lanzó un comentario muy crítico sobre el rendimiento del equipo, haciendo hincapié en la ausencia de referentes durante los momentos críticos del encuentro.

Antes que todo, el exfutbolista empezó diciendo que el elenco nacional perdió el cotejo de principio a fin y no desde la vía de los penales. “Ha sido duro porque Perú empezó perdiendo el partido y lo terminó perdiendo. No fue en los penales, sino desde un comienzo”, fueron sus primeras palabras.

En eso, se mostró incómodo ante la falta de jerarquía en los momentos críticos, justo cuando el equipo tenía las acciones cuesta arriba y sabiendo que se jugaba el todo por el todo. “ En este partido es donde nos faltaban esos hombres que nos sacudan. No los hubo. Ninguno de los que pensaba que iban a sacudirnos si ocurría esto. Eso me causa un poco de cólera. Ese tipo de profesionales es lo que en estos momentos hace falta. Era un partido de vida o muerte y ese ingrediente extra de manejar el grupo, hoy no se vio”, aseguró.

Minutos después, un poco más calmado por la molestia, Olivares y explicó el motivo por el cual piensa de esa manera. En este caso, reconoció que los ‘Socceroos’ tuvieron gran parte de responsabilidad para que se hicieran con el triunfo.

“Este tipo de situaciones ocurren en el fútbol, pero para este tipo de situaciones están algunos futbolistas. Yo creo que Perú los debió tener hoy o por lo menos debieron mostrarse. Se puede jugar un mal partido e incluso lo dije: “al margen como quede el resultado ese equipo de Australia no está así de cerca de todo lo que hemos hablado de ellos”. Perú fue mejor, pero Australia nos mostró que es un equipo bien ordenado, bien fuerte, bien sólido, mentalmente bien”, declaró.

“No nos hemos enfrentado a cualquier equipo. Perú jugó mal, pero porque Australia nos hizo jugar mal. Y nosotros no tuvimos ahí a alguien ”, añadió.

El exfutbolista se mostró incómodo por la falta de un líder de la 'bicolor' ante los oceánicos. | Video: ESPN Perú

No se conoce con exactitud sobre qué jugadores se habrá referido Olivares, pero los jugadores de mayor experiencia en el combinado patrio son Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Renato Tapia, Christian Cueva, André Carrillo, José Carvallo, Gianluca Lapadula, Luis Advíncula, entre otros. A excepción del ‘León’ y de ‘Lapa’, el resto ha formado parte desde el anterior proceso clasificatorio y sabe lo que es disputar una Copa del Mundo.

Ahora, otras figuras que no fueron consideradas para este repechaje como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán cargaron a sus espaldas el peso en las Eliminatorias para Rusia 2018. No obstante, sus constantes problemas físicos impidieron que se encuentren en óptimas condiciones.

Lo que sí es cierto, es que los dirigidos por Graham Arnold han causado que la ‘bicolor’ juegue a su ritmo. Les cortaron los circuitos de pase y los llevaron a la intensidad y rigor físico al que están acostumbrados. Ricardo Gareca trató de revertir esta situación con los ingresos de Pedro Aquino y Edison Flores en los últimos 30 minutos de la etapa reglamentaria, jugadores con perfil de pase y de marca. En tanto, con la entrada de Alex Valera, el ‘Tigre’ buscó mayor presencia en área rival, tomando en cuenta que Gianluca Lapadula se encontraba solo y casi no tuvo ocasión clara para anotar.

Quedará esperar las noticias correrán en la Videna, ya que Gareca culmina su contrato y aún no se sabe si continuará. El proceso es bastante largo hasta el próximo Mundial, pero el trabajo debe empezar lo más pronto posible.

SEGUIR LEYENDO