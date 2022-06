Intercambio comercial entre Perú y Australia aumentó 17% en últimos dos años

Exportaciones peruanas

El intercambio comercial entre Perú y Australia r egistró un crecimiento promedio de 17% entre los años 2019 y 2021, siendo los productos del sector no tradicional los más comercializados , según el Instituto de Instituto y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“El crecimiento observado en el intercambio comercial entre nuestras dos naciones en los últimos dos años, obedece a la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio suscrito con dicho país en febrero del 2018 y que entró en vigencia en el mes de febrero del año 2020″, señaló el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

Entre los productos de exportación que empujaron dicho crecimiento destacan harina y aceite de pescado, minerales de cobre y zinc y compuestos de oro y café en grano, de igual manera productos de importación como cianuro, malta y cebada registraron importantes incrementos en estos años.

Cabe mencionar que en el 2021 el intercambio comercial ascendió a US$ 250,8 millones registrando una balanza positiva de US$ 3,9 millones. En ese año, las exportaciones reportaron US$ 127,3 millones, mientras que las importaciones registraron una cifra cercana a los US $ 123 millones.

PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS

Entre las líneas de productos exportadas con mayor destaque en el 2021 figuran las grasas y aceites de pescado, por un valor de US$ 39,9 millones, lo que representa un incremento del 26% respecto a lo exportado en el año 2020; minerales de cobre, que registraron exportaciones por US$ 16,1 millones (un incremento del 3%); y café en grano, US$ 10,7 millones (un crecimiento del 45% respecto al año 2020).

La harina, de pescado, con exportaciones por US $15,4 millones, lo que representó un descenso del 7% y los minerales de zinc, US$ 10,7 millones, un descenso del 34%.

En el año 2021, han hecho su ingreso al mercado australiano los concentrados de oro, los cuales registran exportaciones por los US$ 2,7 millones. Otras líneas de productos que se ubican entre los principales envíos a dicho destino son, las partes de maquinarias de construcción, con exportaciones por US$ 2,5 millones (+254%); los mangos congelados, por US$ 2,4 millones (+38%); y, fungicidas en base a cobre, por US$ 2 millones (+12%).

Con respecto a las importaciones, el Cianuro de sodio cuyo valor importado fue de US$ 31,1 millones (un incremento del 3% respecto del año 2020); malta (de cebada u otros cereales), US$ 15,3 millones (+374%); otras cebadas son importadas por primera vez en los últimos tres años, por un valor de US$ 15,1 millones; insumos químicos para la elaboración de insecticidas por US$ 11,3 millones (378%); repuestos para maquinaria de construcción, US$ 6,4 millones (26%); y otras maquinarias, US$ 4 millones (5.250%).

ACUERDO COMERCIAL

El Acuerdo de Libre Comercio con Australia es uno de los tratados comerciales bilaterales más ambiciosos que el Perú ha suscrito con algún socio ya que contiene compromisos respecto a aranceles, medidas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos aduaneros, comercio de servicios, inversiones, movimiento de personas y comercio electrónico, entre otros.

Además, es el primer acuerdo bilateral en el cual el Perú incluye un capítulo sobre pequeñas y medianas empresas (pymes); desarrollo y facilitación de negocios, que buscan impulsar el aprovechamiento de los beneficios derivados del tratado comercial.

El mencionado acuerdo comercial permite que el 96% de los productos que Perú exporta a Australia ingresen sin pagar aranceles.

El comercio entre Perú y Australia totalizó 263 millones de dólares en el 2021, creciendo 3.95% respecto al año anterior. Las exportaciones peruanas alcanzaron los 127 millones de dólares y las importaciones llegaron a 136 millones de dólares.

El Perú exporta a Australia, principalmente, bienes pesqueros (40%), agrícolas (23%) y minerales (21%), Mientras que importa insumos y maquinaria (65%), así como cianuro (25%).

La exportación pesquera de Perú a Australia fue récord en el 2021 (51.4 millones de dólares), destacando las mayores ventas de harina de pota (136% de crecimiento), conserva de pescado (38%) y conchas de abanico (27%).

En tanto, la agroexportación peruana a Australia fue de 28.7 millones de dólares en el 2021 y creció 7%, por los mayores envíos de aceite de oliva (98%) y café (45%), así como de la fruta congelada (5%). La fruta fresca peruana no ingresa a Australia por la falta de permisos fitosanitarios que actualmente se vienen gestionando (palta y granada).

