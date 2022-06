Lorenzo Belmont, juvenil peruano de Villarreal: “Recientemente la FPF se ha vuelto a contactar conmigo”

Lorenzo Belmont nació el 21 de septiembre del 2007 en Lima y desde hace unos años, su vida dio un giro de 180 grados, puesto que dejó Matute para irse a España, a continuar su formación en el poderoso club llamado Villarreal. Ahí, el zaguero peruano busca cada día esforzarse al máximo para aprovechar esa oportunidad y sacarle ventaja a muchos chicos de su edad que no tienen la posibilidad de formarse en un fútbol de primer mundo.

Con tan solo 14 años, 1.84 metros de altura, Lorenzo Belmont busca ganarse un lugar en las divisiones menores de Villarreal, sin embargo, no descuida el colegio, puesto que estudia mucho en el colegio Laude BSV (British School of Vila- Real), donde cursa el cuarto de secundaria.

Tras un duro entrenamiento en Madrigal, Lorenzo Belmont atiende a Infobae para hacer un balance de lo que fue la temporada y dar detalles sobre sus próximos retos venideros.

“Esta temporada desafortunadamente no pudimos conseguir el titulo de la Liga, pero tendremos otra oportunidad de conseguir otro titulo en la Girona Cup y en la Yellow Cup. Me siento muy contento de estar en este club, puesto que me siento bien y quiero seguir aquí”, afirmó Lorenzo Belmont en exclusiva a Infobae.

No obstante, le consultamos a Lorenzo Belmont sobre la posición que juega en los juveniles de Villarreal CF: “Siguo de defensa, aunque aveces en los entrenamientos me ponen en el mediocampo. Ahora, seré Cadete de segundo año, pero afortunadamente la próxima temporada me convocaran con los juveniles para entrenar, es decir 1, 2 o 3 años más grandes que yo. Estoy en Cadete B y pasaria a Juvenil B siendo Cadete”, manifestó a este medio.

A su vez, Lorenzo Belmont confesó sobre los trabajos que hace Villarreal CF en sus divisiones menores. “Le prestan mucha atención a la visión de juego del jugador y la velocidad en la que el futbolista piensa y desarrolla las jugadas”, comentó el juvenil peruano.

LA FPF lo contactó para vestir la gloriosa blanquiroja.

“Recientemente la FPF se ha vuelto a contactar conmigo. Me dijeron que querían hablar con el Villarreal CF, pero no sé más detalles”, señaló Lorenzo Belmont.

“Soy un jugador que habla mucho en la cancha, y desde mi posición puedo ver cómo está el equipo y mandar. También me considero un jugador muy físico, muy fuerte, entonces para el choque voy bien y por eso destaco en defensa”, describe de sí mismo Lorenzo Belmont.

Su principal referente de Lorenzo Belmont en este deporte es Sergio Ramos. Desde pequeño, ve muchos vídeos del zaguero español y trata de imitarlo en el campo. Eso sí, en el Villarreal sigue los pasos de nada menos que Pau Torres, con quien ya pudo conversar en El Madrigal. De hecho, en los menores del ‘Submarino Amarillo’ tiene la posibilidad de conocer y compartir con jugadores del primer equipo de dicha institución.

Finalmente, este viernes, Lorenzo Belmont jugó 70 minutos en el triunfo por 5-1 ante los juveniles de la selección de Israel. Además, el peruano anotó un gol.

