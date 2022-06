Corte de Luz en Lima y Callao para hoy sábado 11 de junio: distritos, zonas y horarios | Foto: Agencia Andina

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de este sábado 11 de junio. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

SÁBADO 11-06-2022

VENTANILLA 08:30 – 17:30

URBANIZACIÓN EX ZONA COMERCIAL MZS. 12A, C, C9, C12, C12A, D, L, P5, A.H. LOS LICENCIADOS MZS. 05, B, K, K5, L5, M, M5, N5, O, O5, P5, Q, Q5, R, R5, S, S5, T, T5, U, U5, V, V5, A.H. PROGRESO DESARROLLO 2000 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, URB. SECTOR MARÍA JULIA MZS. 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, A, B1, D, E, L, N, O1, ASOC. LOS CIPRESES MZ. A, URB. JUAN PABLO II MZS. 15, 15F, C, F15, A.H. LOS PINOS MZS. A, B, B1, C, C1, D.

COMAS 09:00 – 18:00

URB. EL PINAR PARCELA B MZS. E, I, M, N, O, URB. EL ÁLAMO MZS. 02, A, A2, B, B2, C2, D, D2, E, E2, F, F2, G, G2, H, H2, H3, I, I2, K, K2, L, L2, M, M2, N, N2, O, O2, P, P2, Q, Q2, R, R2, S, S2, T2, V, V2, Y, Y1, Z, AGRUP. AEROPUERTO DE COLLIQUE MZS. A, A3, F, H3, CALLE S/N CDRAS. S/N, 4, 8, 11 URB. LOS PARQUES DE COMAS, AV. MICAELA BASTIDAS CDRAS. 8, 13, AVENIDA A CDRA. 8.

MAGDALENA DEL MAR

10:00 – 17:00

JR. BACA FLOR CDRAS. 1, 9, JR. JOSÉ COSSIO CDRAS. 1, 2, JR. JUAN LUXARDO CDRA. 1, JR. JUSTO VIGIL CDRA. 1, CALLE LEÓN DE LA FUENTE CDRAS. 1, 2, AV. PÉREZ ARANIBAR CDRAS. 11, 12, 20, 22, 24, AV. DEL EJÉRCITO CDRAS. 1, 8, 9, 10, 11, 93, AV. GRAL. SALAVERRY CDRAS. 1, 2, 38, AV. JUAN DE ALIAGA CDRA. 1, AV. MALECÓN BERNALES CDRAS. 1, 2, 9, AV. MALECÓN CDRAS. 1, 2, 3, 8, 9, AV. MAR MEDITERRÁNEO CDRAS. S/N, 0, 1, 3, 5, 85, CALLE 1, CDRA. 1, CALLE 2 CDRAS. 1, 3, CALLE 4 CDRAS. 1, 4, CALLE GODOFREDO GARCÍA CDRA. 1, CALLE MANUEL UGARTE Y MOSCOSO CDRAS. 1, 2, 10, CALLE PUNTA NEGRA CDRAS. 5, 6, 7, CALLE SAMUEL VELARDE CDRAS. 1, 12, 23, CALLE S/N CDRAS. 2, 3, P.J. MEDALLA MILAGROS MZS. A, B, C, C2, D, E, F, CONJ. HAB. MARBELLA MZS. B, V, BAJADA MARBELLA CDRAS. S/N, 2, MALECÓN GODOFREDO GARCÍA CDRAS. S/N, 25.

BARRANCA

09:00 – 16:00 JR. PAMPA DE LARA CUADRAS 1, 2, 3 Y 4; PASAJE BELÉN; PASAJE UNO, PASAJE SIPAN, PASAJE ISABEL ZUÑIGA, PASAJE HUASCARAN

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

