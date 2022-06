Germán Leguía defiende a Santiago Ormeño: “Si juega en México es por algo”

Santiago Ormeño ha sido muy criticado por su actuación con la selección peruana.

Santiago Ormeño es uno de los jugadores más cuestionados de la selección peruana, por consiguiente, Ricardo Gareca también ha recibido comentarios negativos por seguir apostando por el delantero. No obstante, algunos peruanos como es el caso de Germán Leguía, exfutbolista nacional, respaldan la decisión del ‘Tigre’ a poco del repechaje Qatar 2022.

Las criticas no vienen de ahora, sino desde las Eliminatorias sudamericanas. Muchos hinchas pedían que no sea convocado y es más daban por hecho que Raúl Ruidíaz, quien atraviesa un gran momento con Seattle Sounders, iba a estar en la lista de convocados para la repesca en lugar de ‘Ormedeus’. Pero no fue así, el seleccionador argentino volvió a poner en primer lugar al grupo y consideró al atacante del León.

Asimismo, cuando se pensó que Alex Valera, goleador de la Liga 1, era la primera opción para reemplazar a Gianluca Lapadula, el ‘Flaco’ dejó en claro que el segundo delantero es Santiago Ormeño. Por ello, en el último amistoso con Nueva Zelanda, ingresó por el ‘Bambino’ a los 75 minutos. No causaría sorpresa que sea una variante en el decisivo enfrentamiento con Australia.

Germán Leguía, quien conoce muy de cerca lo que es vestir la ‘blanquirroja’, habló con Ovación previo al repechaje Qatar 2022. El ‘Cocoliche’ aprovechó la oportunidad para respaldar al ‘nueve’ y demostrar su confianza hacia el DT ‘gaucho’. “Todo el mundo habla de Ormeño, Ricardo (Gareca) le ha visto algo, si Ormeño juega en México es por algo, lo que él escoja me parecería bien”.

Santiago Ormeño hizo su debut con el ‘equipo de todos’ el 20 de junio del 2021. El futbolista de 28 años fue llamado para la Copa América que se celebró en Brasil. Ingresó a los 83 minutos del Perú vs Colombia, partido que terminó con victoria ‘incaica’ (2-1). Desde ese momento, ha disputado 11 cotejos en total, no obstante no ha podido anotar.

El presente del representante nacional en León de México no es tan bueno. Su última participación en la Liga MX fue hace dos meses atrás y entró faltando cinco minutos para el final del compromiso. Por otro lado, su última anotación fue en marzo ante Mazatlán.

CRITICAS DE PEDRO GARCÍA

“Hubo dos o tres jugadas en ese cuarto de hora de Ormeño en el que se le vio con poca distancia, velocidad y con poco sentido de la oportunidad. Si repasamos jugada a jugada de las que Ormeño intervino, fue un ingreso fallido”, sostuvo Pedro García tras el triunfo de Perú sobre los ‘Kiwis’.

LEGUÍA SOBRE EL REPECHAJE QATAR 2022

Perú chocará con Australia, el cual viene de ganarle 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en el play off asiático, el próximo lunes 13 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Al Rayyan Stadium. Este enfrentamiento será el segundo entre ambas escuadras en la historia del fútbol. La primera terminó con victoria ‘incaica’ en el Mundial de Rusia 2018.

“Hay que respetar a todos los rivales, por algo están ahí. Ricardo Gareca creo que sabía que iba a enfrentar a Australia porque el amistoso fue con Nueva Zelanda que es un rival muy parecido. No van a salir tanto porque saben que están Carrillo y Cueva. Van a marcar arriba, pero no van a irse como contra Emiratos Árabes, van a esperar y aguantar atrás”, analizó Germán Leguía.

