Deportista peruana denuncia discriminación al no dejarla competir por llevar a su bebé de cinco meses

Deportista denunció que no logro competir por llevar a su bebé.

La deportista, Andrea Guerra, quien se dedica a nadar profesionalmente, denunció que el ultimo fin de semana no logró ser parte de una competencia de natación porque le prohibieron el ingreso a la Videna en el distrito de San Luis, por llevar en brazos a su hija de cinco meses de nacida.

Según le explicaron los miembros de seguridad, está prohibido que una menor ingresara a las instalaciones de este espacio. A pesar que la deportista explicó que la bebé es aún dependiente de la lactancia materna, los miembros de seguridad le negaron el paso.

Esta mañana Guerra estuvo presente en el noticiero de ATV, en donde mostró su malestar ante esta situación, ya que manifiesta que este acto es una discriminación al simple hecho de ser madre. Además, aseguró que no podía dejar a su bebé, ya que estas competencias toman largas horas y su niña necesitaba alimentarse.

Andrea se estaba preparando para competir en el Campeonato Nacional de Master de Natación. Este lamentable hecho se registró el pasado 5 de junio. Lamentablemente por este problema, no logró competir, ya que priorizó el bienestar de su bebé.

“En realidad el malestar comenzó desde el día sábado. Nos acompañó mi suegra que es parte de mi staff al igual que el papá de mi bebé. Al llegar a la puerta principal me indicaron que no podía ingresar con una menor de edad, mi hijita tiene 5 meses y en el caso de ella es un ser dependiente a la leche materna . Nos tuvieron un buen rato afuera esperando en todo el aire porque como muchos saben la Videna es un espacio muy abierto. Sin embargo haciendo unas y otras llamadas no me dejaron ingresar. Mi suegra tenía en brazos a la bebé y una señorita que trabaja ahí y es miembro de la Videna le dice que tiene 30 segundos para salir del local y la forma en que se le habló y se el trato no fue la correcta, ya que mi suegra y mi esposo forman parte de mi staff. Nosotros estamos acreditados ante la Federación. En realidad esto sí me afectó bastante en mi concentración porque no podía dejar a mi hija afuera . Igual habría que entender que mi niña es una bebé que no está corriendo, que no camina. La idea era que pudieran entender la situación”, contó Andrea en el noticiero.

“Luego de esperar aproximadamente cerca de una hora nos dejaron ingresar. Nos brindaron las disculpas del caso, eso fue el día sábado y yo tenía que competir el día domingo y yo al preguntar si podía ir con mi niña el domingo me dijeron que no había ningún problema porque ya todo estaba gestionado. Sin embargo, el día domingo llego, ya estaba estacionada, en la puerta presentó mi credencial y me dicen de frente que con menores de 18 años está prohibido el ingreso. Tuve que esperar 45 minutos con mi niña en brazos así que al ver que no daban solución me retiré porque tenía que priorizar a mi bebé . Luego de más de una hora y perdiendo mi turno en la competencia me llaman para decirme que ya todo está gestionado”, agregó.

Por otro lado, los conductores del noticiero de ATV aseguraron que cuando llamaron a la presidenta de la Federación, indicó que no podía dar declaraciones porque estaba ocupada.

MINISTERIO DE LA MUJER SE PRONUNCIA

A través de un tuit, el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció ante este penoso momento en donde la discriminación vuelve a ser protagonista.

“Rechazamos firmemente el acto de discriminación de género que enfrentó la deportista Andrea Guerra Espinosa, a quien se le negó el ingreso y la posibilidad de competir en el Campeonato Nacional Máster por llevar a su hija en edad lactante. Desde el MIMP exhortamos a que este hecho sea investigado y sancionado. Todas las instituciones tienen el deber de garantizar el ejercicio de derechos de las mujeres y el respeto por los principios fundamentales de igualdad y no discriminación”, sostuvieron.

