Shirley Arica confirma que Sebastián Tamayo la engañó con Vanessa Claudio, exconductora de El Poder del Amor

Shirley Arica admitió que su expareja la engañó con Vanessa Claudio, expresentadora de El Poder del Amor. (Fotos: Instagram)

Shirley Arica parecía haber encontrado el amor con Sebastián Tamayo en la primera temporada de El Poder del Amor, donde quedó en segundo lugar. Sin embargo, su romance no funcionó y se distanciaron en una dramática separación televisada. Desde entonces, se rumoreó que la manzana de la discordia fue Vanessa Claudio, la entonces conductora del reality turco.

Por varios meses, la popular ‘Chica realidad’ evitó señalar a la expresentadora como la causa de su ruptura. No obstante, dejó entrever en múltiples oportunidades que el colombiano no le había sido fiel cuando estaban juntos. “Yo me distancié de él por muchas cosas, yo quiero alguien para mí, solo para mí, no me gusta compartir”, dijo a la prensa extranjera.

Shirley Arica y Sebastián Tamayo mantuvieron un fugaz pero apasionante romance en El Poder del Amor. (Foto: Captura Youtube)

Estos rumores cobraron fuerza cuando Vanessa Claudio, ya alejada de la conducción de El Poder del Amor, confesó en el programa “Ventaneando” que estaba saliendo con un “galán”, a quien coincidentemente había conocido en Turquía.

Según dijo en enero de 2022, su romance tenía 5 meses de duración; es decir, que habría iniciado cuando se grababan los episodios del reality turco.

Sebastián aseguró por todos los medios que era un hombre soltero, desmintiendo así a Claudio. En mayo de 2022, admitió que sí tuvo una relación amorosa con la puertorriqueña y con Shirley Arica, pero no dijo si fue en simultáneo. “Perdón a estas dos mujeres de mi vida que en algún momento amé”, dijo durante una transmisión en vivo.

SHIRLEY ARICA CONFIRMA INFIDELIDAD

Durante una entrevista para el espacio Arriba Mi Gente, la modelo peruana habló sobre su experiencia en el reality El Poder del Amor, donde fue vinculada sentimentalmente con Sebastián Tamayo. Shriley Arica aseguró no tener buenos recuerdos del colombiano, pues le fue infiel con Vanessa Claudio, la entonces presentadora.

“Estuve enamorada de uno de los integrantes, pero no funcionó porque me puso los (cuernos)... y con la conductora, imagínate. De verdad, pasó cada cosa. Nunca me imaginé ir a Turquía. Quedé en segundo lugar, y me fue muy bien. Ay, no pongan la imagen de ese hombre”, comentó Arica cuando vio la fotografía de Tamayo.

Por si no hubiera quedado claro que se refería a Sebastián y a Vanessa Claudio, Arica confirmó que se trataban de ellos cuando la producción de Latina puso las imágenes de ambos en pantalla. “Él es colombiano y ella es la conductora. Sí, con ella (me fue infiel). Y esa soy yo”.

“En el programa todo es súper orgánico. Lo que sucede es lo que es. Si un día estás feliz y al día siguiente te pelaste con el novio, tienes que verlo porque graban juntos. Es complicado. Yo cuando me enteré de la relación con la conductora, ¿qué iba a hacer? Tenía que grabar igual. Chamba es chamba”, añadió.

Shirley Arica confirma que Sebastián Mayo la engañó con la excoductora de El Poder del Amor | VIDEO: Latina / Arriba Mi Gente

Cabe resaltar que la puertorriqueña ha señalado, sin decir nombres, que jamás se ha metido en la relación amorosa de nadie. Tras recibir una serie de insultos durante una transmisión en vivo de Instagram, Vanessa Claudio dejó entrever que Shirley Arica fue la tercera en discorcia, y no ella.

“La gente me acusa sin saber nada, que me enamoré de un participante. ¿Y qué pasó con Paulina Rubio? Hasta un hijo tuvo (con un exconcursante de La Voz). Ahí nadie critica nada. Decían que salía con alguien y yo me metí en el medio, cuando fue totalmente al revés”, mencionó.

