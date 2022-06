Pedro García pasó apuros en vivo al ser conminado a decir una lisura en cobertura previa al Perú vs Nueva Zelanda

La selección peruana enfrentará a Nueva Zelanda el próximo domingo 5 de junio en duelo amistoso internacional en Barcelona y el periodista Pedro García fue el encargado de la cobertura previa al duelo.

El reportero de Movistar Deportes decidió dar a conocer las impresiones de los ciudadanos de Barcelona respecto a diversos temas que incluía a el desarrollo del choque entre Perú y Nueva Zelanda en el RCDE Stadium, Cornella-El Prat de España.

“¿Cómo decís en Perú por ejemplo un ‘taco’?”, consultó la entrevistada de Pedro García de forma espontánea en las calles de Barcelona. “¿Un taco? ¿Tráfico?”, preguntó el peruano asombrado por el peculiar cuestionamiento.

“Un ‘taco’, es una palabrota”, explicó la mujer española con una sonrisa en el rostro. “¡Ah! No puedo decir palabrotas, me las he olvidado”, respondió dubitativo el periodista.

“Te has olvidado, bueno pues eso una palabrota puede decir, por ejemplo: ‘¡eres un gilipollas!’. Eso es una palabrota”, retrucó la dama barcelonesa ante el asombro de los panelistas en el estudio de Perú.

“Gilipollas tiene su traducción, pero no sé si la puedo decir. ¿La puedo decir?”, le consultó García a su asistente de producción. “Creo que no puedo decirlo, por lo menos no en este horario, pero hay su palabra muy típica en el Perú para decir gilipollas”, afirmó. Y luego, cerró con un pícaro susurro “Hay un montón de gilipollas”, cerró.

La selección peruana disputará el partido amistoso previo al repechaje del Mundial Qatar 2022

No fue la única experiencia de García en Barcelona mientras se contactaba con las personas que transitaban en la ciudad. El reportero encontró a un ciudadano peruano que vivía en Barcelona y le contó su experiencia en relación el choque de la selección peruana.

“Justo me voy para mi casa y me encuentro a Movistar Deportes. Es una novedad por el partido de Perú. Miren ya tengo mi entrada para el partido de la selección peruana. Es una entrada general y pagué € 45 euros. Vamos a ir con toda la familia a ver el partido”, afirmó el entrevistado.

PERÚ EN EL REPECHAJE

La bicolor enfrentará a al ganador del partido entre la selección de Australia y Emiratos Árabes Unidos que se disputará el siguiente martes 7 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Al Rayyan.

Los ‘Socceroos’ disputaron un amistoso internacional ante Jordania que terminó con triunfo y remontada 2-1 y quedó listo para el choque de la repesca mundialista.

