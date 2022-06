Corte de Luz en Lima y Callao hoy 1 de junio: distritos, zonas y horarios

Corte de luz en Lima y Callao. | Foto: Agencia Andina

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy miércoles 1 de junio. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

MIÉRCOLES 01-06-2022

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. ANGAMOS MZ Q, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q6A, Q7, Q8, Q9, Q10, R, R1, R2, R3, R9, R10, R11, R16, T, T1, T2, T3, T8, W, W3, X, X3, A.H. ALFONSO UGARTE AV. BENDEZU MZ A, B, C, D, E, E2, F, G, G2, H, A.H. LOS LICENCIADOS AV. LA PLAZA MZ B, C, R9, S5, T5, V, V3, V5, W, W3, W5, X, X3, Y3, A.H. KUMAMOTO MZ A, B, B2, C, D, E, F, G, H, H2, I, I2, J, J2, K, K2, L, LL, M, M2, N, N2, O, O2, P, Q, Q6A, Q7, R, S, V, V3, A.H. LAS LOMAS DEL PARAISO CALLE 28 DE FEBRERO CDRA 23, MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, A.H. 24 DE JUNIO MZ A, B, C, D.

CALLAO 08:30 – 17:30

URB. BENJAMIN DOIG, ALAMEDA BUENOS AIRES CDRA 1, MZ G, G2, H, ALAMEDA JAMAICA CDRA 1, ALAMEDA VALPARAISO CDRA 1 MZ H, H2, AV. CALLAO CDRAS 1, 2, MZ A, C, C3, D, L, AV. LA MARINA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 40, MZ A, B, C, E, F2, G, H4, K, AV. JOSE GALVEZ CDRA 17, AV. SANTA ROSA CDRA 1, MZ 6, CALLE JUAN CABOT MZ F, F1, CALLE LAGO ATHABASCA MZ C2, D, D2, CALLE LAGO ONEGA MZ C, C2, CALLE LAGO VENER MZ E, E2, CALLE LAGO YSSEL MZ F, F2, CALLE NUÑEZ DE BALBOA MZ E, E1, J4, CALLE TALARA CDRA 1, CALLE TARAPACA CDRA 1, CALLE VASO DE GAMA MZ C, C1, CALLE VESPUCIO MZ G, G1, JR. ARICA CDRA 1, JR. ESPAÑA CDRAS 0, 1, MZ E, G, G1, JR. HUAMACHUCO CDRA 1, MZ B, JR, IQUIQUE CDRAS 2, 30, JR. MAMA OCLLO CDRAS 1, 2, 4, MZ A, F3, JR. MANTARO CDRAS 2, 3, MZ B, JR. MARISCAL CASTILLA CDRAS 8, 9, MZ B, B3, B4, PASAJE ASUNCION CDRA 9, MZ A, PASAJE BOGOTA CDRA 1, MZ F, F3, PASAJE BRASILIA CDRAS 1, 2, MZ C, PASAJE CARACASA CDRA 1, MZ B, B3, PASAJE LAGO ERIE MZ 2, A2, PASAJE LAGO GARDA MZ C, C2, PASAJE LAGO TITICACA MZ D, PASAJE MAR ADRIATICO CDRA 1, PASAJA MAR AMARILLO CDRA 1, MZ A4, B4, PASAJE MAR BALTICO CDRA 1, MZ J, J4, PASAJE MAR CASPIO CDRA 1 MZ M, M4, PASAJA MAR CORAL CDRA 1, MZ M4, PASAJE MAR DE GRAU CDRA 1 MZ K, PASAJE PANAMA CDRA 1, MZ F, PASAJE SUCRE CDRA 1 MA F3

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:30

A.H. 5 DE NOVIEMBRE MZ N, N1, N2, N3, N4, N5, N9, N10, N11, N12, N13, O9, O10, O11, O12, A.H. PROYECTOS ESPECIALES MZ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 66A, PASAJE MALLORCA CDRA 15, AV. REPUBLICA DE POLONIA CDRAS 14, 15,

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:30

A.H. HOSPITAL DEL NIÑO MZ O, O2, O3, O4, O8, O9, A.H. ARRIBA PERU MZ 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, A.H. PROYECTOS ESPECIALES CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, C, D, D1, E, F, J, H, I, K, L, V, 31B, 37A, 37B, 37C, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 65, 67, 68, A.H. 10 DE FEBRERO MZ T, U, V, W, X, Y, Z, Z1, A.H. 5 DE NOVIEMBRE MZ O, O2, O9, O10, O11, O12, JR. BERLIN CDRA 15,

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIEDRA AV. BUENOS AIRES CDRA 2, AV. SAN LORENZO CDRA 1, 2, CALLE MANUEL GARAY CDRA 1, CALLE MIGUEL GRAU MZ B, CALLE SAN JOSE CDRAS 1, 2, CALLE SANTA LUCIA CDRAS 1, 8, MZ 1, 2, 5, A, B, C, PASAJE GARAY CDRA 1, MZ 1, 2, PASAJE JORGE CHAVEZ CDRA 1. PUENTE PIEDRA 09:30 – 16:30 ASOC. NUEVA PRIMAVERA MZ A, B, C, D, E, F.

SAN MARTIN DE PORRAS 10:00 – 11:30

URB. PERU AV. PERU CDRA 36, JR. ICA CDRA 36

VENTANILLA 10:00 – 17:00

A.H. LOS LICENCIADOS AV. LA PLAYA MZ K, K5, L5, M, M5, N, N5, O, O5, P, P5, Q, Q5, R, R5, Z.

MAGDALENA 10:30 – 14:30

URB. SANTA EULALIA CALLE AUTISHA CDRA 1, CALLE JOSE MEDINA CDRA 1, CALLE MARCAPOMACOCHA CDRA 1, CALLA MOYOPAMPA CDRA 1, CALLE UMACHIRI CDRA 1, JR. 28 DE JULIO CDRA 11, JR. AYACUCHO CDRA 1, 8, 9, JR. CUSCO CDRA 7, JR. ECHENIQUE CDRA 8, 9, 10, 11, JR. JUNIN CDRAS 2, 3, 6, 7, 8, JR. MAMA RUNTER CDRA 1, JR. RAMON CASTILLA CDRAS 8, 9, 10, JR. YUNGAY CDRAS 8, 9, PASAJE PRIVADO CDRAS 6, 7, 8, PROLONGACIÓN AYACUCHO CDRA 1.

SAN MARTIN DE PORRES 15:30 – 17:00

URB. LOLA FERREYROS AV. GERARDO UNGER CDRAS 8, 9, MZ F, AV. HONORIO DELGADO CDRA 1, AV. JUAN NICOLINI CDRA 9, MZ F, JR. HENRY ARREDONDO CDRAS 1, 2, 8, MZ A, G, I, JR. MANUEL SUAREZ PINZAS CDRA 1, 2, MZ J, K, JR. PIERRE CDRAS 1, 2, 8, MZ G, I, PASAJE CHAMPACRA CDRA 8.

JESUS MARIA 10:00 – 17:00

URB. FUNDO OYAGUE AV. BRASIL CDRAS 7, 17, 18, 19, AV. CAYETANO HEREDIA CDRAS 1, 2, AV. FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI CDRAS 16, 17, 19, AV. GENERAL GARZON CDRAS 18, 19, AV. PASO DE LOS ANDES CDRA 1, AV. RICARDO TIZON Y BUENO CDRA 1, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRA 1, PROLONGACION CAYETANO HEREDIA CDRAS 1, 18.

CANTA 09:00 – 17:00

SAN BUENAVENTURA AV. 28 DE JULIO CDRA 1, 6, 7, 8, AV. BUENOS AIRES CDRA 4, 5, 6, 7, AV. MARISCAL BENAVIDES MZ F, K, M, N, O, P, AV. PERU CDRA 1, 2, 3, 4, MZ L, AV, SAN MIGUEL CDRA 8, AV. SANGRAR CDRA 1, 2, 3, 9, CALLE BOLIVAR CDRA 1, 2, 9, 10, MZ L, CALLE CUSCO CDRA 4, MZ J, L, CALLE DURAZNOS CDRA 3, 4, CALLE EL PROGRESO MZ C, D, W, CALLE LAS CASUARINAS CDRA 3, 4, MZ G, N, O, CALLE SAN JOSE MZ B, C, H, I, L, LL, JR. 28 DE JULIO MZ F, H, I, K, L, LL, JR. AREQUIPA MZ P, JR. CANTA CDRA 1, 3, 4, JR. HUASCAR MZ I, J, U, JR. KENEDDY CDRA 5, MZ A, B, C, E, F, L, Q, JR. LA MERCED CDRA 8, 9, JR. LEONCIO PRADO CDRA 2, JR. GRAU MZ L, JR. UNION MZ A, B, B1, D, E, G, H, K, N, PASAJE LOS EUCALIPTOS CDRA 5, 6, PROLONGACION BUENOS AIRES CDRA 1, 3, PROLONGACION BENAVIDES MZ K, HUAMANTANGA CALLE CAHUIDE MZ P, CALLE PURUMARCA MZ D, H, I, K, Q, U, V, Z, CARRETERA DV HUAMANTANGA MZ A, A2, P, R, Z, JR. 3 DE MAYO MZ L, X, JR. AYACUCHO MZ B, C1, G, JR. GABRIEL MORENO MZ CH, F, J, L, M, N, JR. MARIANO VILLEGAS CDRA 6, MZ J, V, W, JR. MICAELA BASTIDAS MZ N, U, V, JR. PACHACUTEC MZ A3, B, H, J, K, X, JR. TUPAC AMARU MZ D, Ñ, JR. UNION MZ S, U, MALECON TEODORO CASANA ROBLES MZ F, G, H, N, PASAJE JUNIN MZ S, PASAJE LA PERLA MZ G, PASAJE SANGRAR MZ X, HUAROS CALLE GRAU CDRA 2, 4, CALLE JUAN VELASCO CDRA 7, MZ I, N, R, S, JR. ARIDA CDRA 1, 2, 4, MZ K, N, Ñ, JR. DE MAYO CDRA 1, 2, 3, MZ E, JR. JAYAN MZ D, E, F, G, JR. JOSE GALVEZ MZ 1, 2, 3, MZ G, H, I, J, Q, R, T, U, JR. LIMA CDRA 2, 3, 4, MZ I, J, K, L, Ñ, J. PROGRESO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ N, JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 1, 2, MZ F, G, H, K, JR. SANTA ROSA CDRA 1, MZ S, JR. SIMON BOLIVAR CDRA 1, MZ O, JR. SUCRE CDRA 1, 2, MZ M, N, Ñ, O, P, PASAJE LA TORRE CDRA 1, 5, PASAJE LOS TOROS CDRA 3, CULLHUAY CALLE S/N FRENTE A LA PLAZA CULLHUAY. SAN PEDRO DE HUACOS, SANTA ROSA DE ACOCHACA, SAN MIGUEL, , SAN JOSE, VIEJO SAN JOSE.

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

