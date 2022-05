Diego Bertie a Jaime Bayly: “Se creía abanderado de los gays, pero ahora un burgués, casado y gordo”

Diego Bertie llama burgués a Jaime Bayly. (Foto: Composición)

Diego Bertie habló por primera vez de la relación que tuvo con Jaime Bayly hace muchos años. El actor señaló que el escritor le hizo mucho daño al intentar sacarlo del clóset a la fuerza. Asimismo, indicó que hoy en día se siente pleno y con la libertad de amar a quien desee, mientras que el conductor de TV terminó siendo lo que tanto rechazaba.

Como se recuerda, Bayly expuso la relación que tuvo con Bertie a través del libro “No se lo digas a nadie”. Y aunque muchas veces se le consultó sobre el tema, Diego Bertie siempre se encargó de negarlo.

A los 54 años, la figura internacional ha decidido no callar y desahogarse a través de una entrevista que le hizo una reportera de Magaly TV La Firme. En esta conversación, el artista confirmó que sí tuvo una relación con Jaime Bayly.

“Sí fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, indicó el actor de cine, teatro y televisión.

NO LE GUARDA RENCOR A JAIME BAYLY

En otro momento, señaló que no le guarda rencor al Tío terrible de la televisión. Sin embargo, no dudó en marcar distancia con él y a lo que son hoy en día.

“Yo no le guardo rencor, no le tengo ningún tipo de rencor. Lo veo un poquito gordo, hinchado, él que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués señor casado, con hijos y con una gran barriga, y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo. El clóset del que él me quiso sacar yo me lo saqué hace muchos años”, señaló el artista en una entrevista para Maagaly TV La Firme.

Ya en el set delante de Magaly Medina no dudó en repetir: “Es un señor burgués, está casado con una mujer, espero que sea feliz. Si hay alguien que salió del clóset y vivió su homosexualidad con toda libertad y respeto fui yo, no él”.

Jaime Bayly y Diego Bertie, los rumores de un supuesto romance, las peleas mediáticas y el distanciamiento definitivo. (Foto: Composición Infobae)

DESCARTA QUE JAIME BAYLY HAYA ESTADO ENAMORADO DE ÉL

Diego Bertie aclaró que lo que sintió Jaime Byaly por él no fue amor, pues una persona que ama jamás le habría hecho tanto daño en su momento. Lo que cree él es que su única intención fue vender sus libros.

“Y en ese intento hubo mucha manipulación, mucho daño, mucha traición. Se portó mal. Nunca fue una relación de amor. Dudo que alguien que te ame se porte así contigo. Creo que estaba interesado en vender libros, y sabía que eso iba a generar morbo en la gente”, señaló.

Diego Bertie habla sobre Jaime Bayly. VIDEO: ATV

