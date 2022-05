Selección peruana realizó primer entrenamiento en Barcelona con miras al repechaje Qatar 2022

Edison Flores y Alexander Callens iniciaron trabajos esta mañana en Barcelona (Foto: FPF)

Después de un ajetreado fin de semana, la selección peruana se instaló en Barcelona, España donde dio inicio al primer día de entrenamientos previo al duelo amistoso frente a Nueva Zelanda y el ansiado repechaje mundialista del próximo 13 de junio.

A los 17 futbolistas que viajaron desde Lima, se incorporaron Edison Flores y Alexander Callens desde Estados Unidos; y también Renato Tapia y Wilder Cartagena, quienes ya se encontraban en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat apenas unos días antes.

De esta manera, con 21 jugadores se realizó el entrenamiento en espacio reducido. El horario de las jornadas, a lo largo de la semana de estadía en tierras españolas, será desde las 9:00 am (horario de Barcelona)

Renato Tapia fue el primero de los convocados en llegar a Barcelona (Foto: FPF)

De acuerdo a lo visto en Videna, se sabe que Luis Advíncula se encontraba en observación pues días antes de su viaje hacia el Perú desde Argentina, sufrió un desgarro en la pierna derecha, por lo la ‘Blanquirroja’ se puso en alerta.

La misma suerte, según rumores, corrió Renato Tapia, situación que fue descartada por el mismo, tanto en redes sociales como en declaraciones a la prensa nacional. “Se exageró cuando dijeron que Tapia quedó fuera del repechaje porque no había un diagnóstico, ni yo lo sabía. Se pensó que fue grave. Fue durante un entrenamiento, es decir que no fue en una exigencia al 100%. Entonces fue algo que me pasó como le puede suceder a cualquiera”, indicó el mediocampista.

Ante esto, Ricardo Gareca dará a conocer la oncena titular días previos al duelo amistoso frente a Nueva Zelanda (5 de junio). Por lo que, de momento, no se apeligra la escena pensada por los hinchas, en la que colocan como absolutos en sus posiciones a Advíncula y Tapia respectivamente.

Gareca desde Barcelona con el foco puesto en Qatar 2022 (Foto: FPF)

Con la clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022, Ricardo Gareca se convertiría en el primer director técnico llevar al Perú a un Mundial por dos años consecutivos bajo la misma vía (repesca intercontinental)

PROGRAMACIÓN DE LA SELECCIÓN PERUANA

- Desde el lunes 30 de mayo al sábado 4 de junio se iniciarán los entrenamientos a partir de las 9:00 a.m.

- El domingo 05 de junio se disputará el Perú vs. Nueva Zelanda en el RCDE Stadium de Barcelona a las 17:30.

- Al día siguiente, lunes 6 de junio, regresan los entrenamientos hasta el viernes 10, fecha en que toda la bicolor viaja a Doha a las 14:00 horas y llega ese mismo día llega a las 22:00 horas.

- El sábado 11, a partir de las 18 horas, Gareca entrenará con toda la selección peruana en el Sadd Stadium.

- El domingo 12, previo al partido del repechaje, los dirigidos por el ‘Tigre’ entrenarán a las 9:30 en el mismo estadio y a las 12 se dará una conferencia de Ricardo Gareca en el Ahmad Bin Ali Stadium.

- El lunes 13 de junio se juega el Perú vs. Australia o Emiratos Árabes a las 13:00 horas (hora peruana) y el martes 14 todo el equipo retorna a Lima.

CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN PERUANA

- Pedro Gallese

- Ángelo Campos

- José Carvallo

- Miguel Araujo

- Luis Abram

- Luis Advíncula

- Miguel Trauco

- Aldo Corzo

- Alexander Callens

- Christian Ramos

- Carlos Zambrano

- Marcos López

- Wilder Cartagena

- Sergio Peña

- Christian Cueva

- Yoshimar Yotún

- Renato Tapia

- André Carrillo

- Edison Flores

- Christofer Gonzáles

- Raziel García

- Horacio Calcaterra

- Gabriel Costa

- Jairo Concha

- Pedro Aquino

- Gianluca Lapadula

- Alex Valera

- Santiago Ormeño

