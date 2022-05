Modelo de OnlyFans se hace millonaria solo mostrando las axilas peludas

Fenella Fox no tiene ni la más mínima intención de afeitarse las axilas (Instagram: @fenellascorner)

La habilidad de generar dinero por nuestra propia cuenta es casi un don para las personas que saben utilizar ese talento para lograr sus objetivos. Algunos lo utilizan haciendo el bien. Otros eligen el camino más difícil. Pero hay personas que causan que más de uno se pregunte ¿es esto posible? Y es que en la viña del señor, hay gustos para todos.

Un claro ejemplo de esto es una famosa modelo de la plataforma OnlyFans que está haciendo una fortuna de la manera más sencilla y rara, por decir lo menos. Y es que ella muestra sus tupidas axilas y la gente paga por verlas. Y eso que hasta amenazas de muerte ha recibido de manera regular. Todo por su vello corporal.

¿QUIÉN ES?

El nombre de esta modelo es Fenella Fox (tiene 28 años y es oriunda de Worcester, Midlands en el Reino Unido) y no ha tenido ningún resquemor en confesar que gracias a sus axilas peludas ha logrado acumular hasta 300 mil libras esterlinas (un poco más de 378 mil dólares) en los dos años que tiene subiendo contendido en la conocida plataforma para adultos.

Según con la información recogida por el portal inglés Daily Mirror, Fenella Fox confesó que en el 2014 posó por primera para una cámara. Dijo que su intención siempre fue demostrarles a los hombres que ellos “podían ver, pero no tocar”. Luego apareció OnlyFans y su vida, literalmente, cambió.

A pesar de su belleza, vaya que lo es, la modela británica tampoco ha tenido problemas en apuntar que su vida sexual es más bien sosa. Dijo que desde el 2017 hasta la actualidad solo ha tenido dos encuentros sexuales. Curiosamente ese es el mismo año en el que decidió dejar de afeitarse.

Y lo que en un principio fue un acto de rebeldía contra el sistema, luego se convirtió en su caballito de batalla para ganar la pequeña fortuna que viene sumando.

En ese sentido, y a pesar de afectar su vida amorosa de manera evidente, Fenella ha declarado que no tiene ni la más mínima intención de afeitarse en un futuro cercano.

“Es frustrante cómo los hombres no se sienten presionados para afeitarse, pero las mujeres sí”, dijo la modelo, quien tiene más de 160 mil seguidores en TikTok. “Es un gran doble rasero que deberíamos desafiar más”, sostuvo a los medios.

AMENAZADA

“No afeitarme, ha cambiado totalmente mi vida y deseo que más mujeres adopten su cabello natural sin vergüenza (...) Muchos hombres me han dicho que soy ‘repugnante, sucia, antihigiénica, perezosa’ e incluso he recibido amenazas de muerte. Algunos han dicho que seré ‘soltera para siempre’ y que ‘nunca tendré un hombre’. Me siento feliz con mis axilas peludas. Ya no los noto tanto, pero a menudo me hacen sentir sexy y más femenina”, agregó.

A pesar de las duras críticas e insultos que suele recibir de gente que ni siquiera son sus conocidos o tiene algún tipo de relación con ella, Fox reconoció que el hecho de tener las axilas peludas le genera una gran satisfacción.

“Me siento orgullosa de levantar mis axilas en público, especialmente si siento que estoy rodeada de personas de mente cerrada. Un baile con los brazos en alto en un club nocturno lleno de gente bien afeitada siempre me emociona”, reiteró.

En su cuenta personal de Instagram la siguen más de 90 mil personas y allí ella comparte algunas fotos y vídeos sensuales. ¿Alguna idea para ganar un dinerito extra en un futuro? Pues acá tiene una.

