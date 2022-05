Miraflores: acusan a fiscalizadores de atacar salvajemente a menor de edad que vendía globos

Comerciante ambulante fue agredido por fiscalizadores de Miraflores.

Un grupo de fiscalizadores de la Municipalidad de Miraflores han sido acusados por agredir físicamente a un menor de edad que trabaja como vendedor ambulante ofreciendo globos muy cerca de la avenida La Paz en el distrito de Miraflores.

El video que muestran las cámaras de vigilancia se viralizó y causó la indignación entre los internautas debido al accionar de estos fiscalizadores, ya que según se observa en las imágenes, el joven no estaba ofreciendo los globos, sino más bien se estaba retirando de la zona.

El personal de la entidad edil respondió ante esta engorrosa situación en contra del joven comerciante.

“Nosotros como municipalidad de Miraflores específicamente como fiscalizadores lo que buscamos es es la recuperación del espacio público y el orden de la ciudad, la actividad que viene realizando este ciudadano es una actividad que no está regulada, venimos haciendo la labor preventiva y exhortándolo constantemente a fin de que cese la actividad realizada en los espacios públicos”, indicó el subgerente de fiscalización del municipio miraflorino.

En otro momento el vocero municipal enfatizó que previo a la retención de los globos, el personaje fiscalizador invocó al joven comerciante a que se retire de la zona en la que ofrecía los globos.

“El día miércoles hubo esta acción, primero esta persona estuvo realizando esta actividad irregular en el parque Kennedy, nuestro personal lo exhortó en dos o tres ocasiones, lamentablemente este ciudadano es reincidente con estas actividades y es en este espacio que procedemos a hacer la acción de retención”, comentó.

Agregó que vienen evaluando internamente “la mejora del proceso de retención , aceptamos que ha habido una especie de forcejeo, no ha habido una agresión física directa hacia él y en ese proceso estamos mejorando internamente y en ese aspecto estamos haciendo las investigaciones pertinentes y si vemos que hay responsabilidad procederemos acorde a la materia”, refirió.

Sin embargo, el menor indicó que sí fue agredido por parte de estos fiscalizadores.

“Uno me empujó y no sabía que hacer me agarró y me quitaron todos mis globos. No sabía que me estaban siguiendo, yo estaba por Larcomar y estaba caminando por esta zona sola por eso yo iba por ahí porque no había prácticamente nadie y ahí se me pararon al lado y me arrebataron todo”, indicó el joven de nacionalidad venezolana.

Por lo pronto, la entidad edil ha informado que el joven puede recoger sus globos en el área de depósito con la condición de que no reincida en ofrecerlos por el distrito.

