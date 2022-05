Yonhy Lescano pide adelanto de elecciones: “Es razonable pedirle esto a Pedro Castillo si no puede gobernar”

Pedro Castillo en la mira. Foto: Presidencia del Perú.

Si el presidente del Perú, Pedro Castillo, no puede gobernar, mejor que convoque nuevas elecciones, dice el excongresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, quien ve como opción más viable que el mandatario de un paso al costado para salir de la crisis política que se vive, y se puede acrecentar con las semanas.

“Yo creo que es razonable decirle al presidente de la República que, si ve que no puede gobernar, que no está en condiciones y que no tiene colaboración, así como verse impedido de enfrentar a la oposición agresiva, él mismo llamar a elecciones y decir ‘no me dejan gobernar, por estas razones adelanto las elecciones’”, aseveró en un diálogo con RPP.

El también excandidato a la presidencia consideró que Castillo Terrones conoce bien los problemas que le dificultan llevar adelante su gestión. En ese sentido, reiteró que el adelanto de elecciones sería una buena salida.

“Ellos mismos conocen las dificultades que están atravesando y si ven ellos que hay muchas dificultades y que no va ser posible salir del entrampamiento, entonces decir las cosas como son y dar una salida en ese sentido (adelanto de elecciones)”, explicó.

CONTRA LA VACANCIA

Pese a que promueve un adelanto de elecciones, Lescano se mostró en contra que la oposición insista con el tema de la vacancia presidencial, porque solo generaría que “aquellos del pasado”, acusados de corrupción, se metan al Gobierno.

Este comentario en relación al reciente anuncio del congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien volvió a poner la vacancia presidencial sobre el tapete. En esta nueva ocasión, por la denuncia constitucional en contra del mandatario Pedro Castillo, la cual ya cuenta con un primer informe a la espera de ser evaluado en la subcomisión correspondiente.

Según expuso el vocero del partido de Rafael López Aliaga, el proceso para lograr su suspensión va a generar inestabilidad política, por lo que sería mejor para el Perú que el jefe de Estado sea vacado por incapacidad moral permanente.

“Ese informe va a terminar en una suspensión y esa suspensión va a terminar hasta que el Poder Judicial se pronuncie. Eso significa que el Perú va a vivir inestabilidad política hasta el término de esa resolución del Poder Judicial porque no se va a poder cambiar de presidente, simplemente se va a asumir el que sigue en la línea de mando en la Presidencia de manera temporal hasta que termine el proceso”, señaló en diálogo con Canal N.

“Es una herramienta que se aplica y tenemos que hacerlo, pero no es lo mejor. Lo mejor sería la vacancia que corta definitivamente la relación”, agregó.

En esa línea, el almirante Montoya manifestó que espera que sus colegas en el Parlamento dejen de hacer tratos tras bambalinas con el Ejecutivo en busca de lograr la destitución de Castillo Terrones, ya que “es una voluntad política”.

“La vacancia es una voluntad política, no es una voluntad judicial y esa voluntad tiene que conseguirse en el Congreso. Espero que poco a poco los congresistas se den cuenta de la realidad y que no sirve de nada hacer tratos con el presidente”, sostuvo.

Hace unos días, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó el informe de determinación de hechos y pruebas sobre la denuncia constitucional hacia Castillo Terrones por una supuesta infracción a la Constitución y delito de traición a la Patria.

Como se recuerda, el jefe de Estado, en una entrevista internacional, se refirió a la posibilidad de una salida al mar para Bolivia.

SEGUIR LEYENDO: