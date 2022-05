Cristian Bordacahar tras doblete con Melgar: “Este grupo tiene mucho corazón, mucha entrega”

Bordacahar sumó sus dos primeros goles en la Copa Sudamericana 2022 con un doblete crucial para el FBC Melgar

Cristian Bordacahar, sentenció el resultado del grupo B de la Sudamericana con dos goles en los últimos minutos del Melgar vs Cuiabá y tras este histórico triunfo que los clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana, el delantero argentino no ocultó su desbordada alegría y el entusiasmo. “Cuando escuchamos que había gol de River sentía que las piernas me pesaban un poco más y que con el correr del partido se notaba un poco más de cansancio, pero el corazón mueve mucho más y con el corazón que tiene este equipo no sentía el cansancio en ese momento, lo íbamos a buscar de todas las formas y por suerte lo pudimos conseguir”.

Bordacahar venía de una sequía que empezaba a generar comentarios. No había convertido en ninguno de los duelos en fase de grupos, sumando solo una asistencia en la competencia sudamericana, tampoco en torneo local por lo que las ansias de gol fueron necesarias de saciar en ese preciso momento. “En lo personal se sintió mucho la euforia de la gente... Más allá de que nunca perdemos nuestra forma, el segundo gol fue un poco ir a buscarlo como sea y lo encontramos. Después empezamos de nuevo a hacer nuestro juego, que es lo que nos caracteriza, se sintió el apoyo de la gente, ahora es mas importante que seamos todos uno, el equipo y la gente”, reveló.

Bordacahar puso el 2-1 en Melgar vs Cuiabá por Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

En relación al plantel y sus compañeros, el delantero está convencido que parte del buen momento que están viviendo se debe gracias a la comunicación, convivencia y confraternidad que los une y que esto se demuestra en la cancha. “Estamos todos para sumar, el grupo se esta matando, partido a partido. Hoy hablábamos de que pasamos más tiempo juntos que con la familia por los viajes y concentraciones. La pasamos bien, nos divertimos, tenemos un grupo espectacular. Yo creo que es lo más importante, lo futbolístico lo es, pero un buen grupo hace la diferencia”, destacó el argentino.

Sin duda, el triunfo y su doblete le dejaron un sabor agradable de confianza y victoria, con ánimos de seguir consolidar el trabajo que se viene haciendo de la mano de Lorenzo, destacando el compromiso de los integrantes de la plantilla. “Este grupo tiene mucho corazón, mucha entrega, mas allá de que venimos trabajando mas de un año y medio. Los resultados están a la vista... La entrega es fundamental. Estamos todos, venimos de una seguidilla de partidos bastante importante. Venimos respondiendo todos por el mismo camino, muy feliz porque se logró algo bueno para el club y todo el país”, añadió.

Aunque la hazaña rojinegra sigue siendo celebrada por la afición peruana, el foco del FBC Melgar ahora está puesto en el torneo local, en el que marchan en primer lugar y a falta de 4 partidos restantes, busca mantenerse a la cabeza y dar el grito de campeón: “Yo creo que si mañana tenemos que jugar, estamos todos dispuestos para hacerlo. Estamos pensando en lo que viene, un partido muy duro de local. Ojalá podamos descansar bien y, a quien le toque, va a estar dispuesto a hacerlo de la mejor manera”, en referencia al plantel ‘dominó'.

Próximos partidos del FBC Melgar:

- Melgar vs Universitario: domingo 29 de mayo (15:30 horas)

- Sport Boys vs Melgar: domingo 19 de junio (10:00 horas)

- Melgar vs Atlético Grau: viernes 24 de junio (19:00 horas)

- Alianza Atlético vs Melgar: 3 de julio (por definirse)

SEGUIR LEYENDO