Corte de Luz en Lima y Callao hoy 26 de mayo: distritos, zonas y horarios





La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy jueves 26 de mayo. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

JUEVES 26-05-2022

RÍMAC

08:30 – 17:30

00982C

AV. A, AV. B CONDOMINIO MI VIVIENDA 6TA ETAPA MZ F, CONDOMINIO TECHO PROPIO I ETAPA. VENTANILLA 08:30 – 17:30 CALLE ALONSO DE MOLINA MZ. I LIMA CERCADO 09:00 – 13:00 AV. GUILLERMO DANSEY CDRAS. 18, 19, 20, JR. LUIS CARRANZA CDRAS. 19, 20

EL AGUSTINO

10:00 – 16:00

URB. CIRCUNVALACIÓN MZS. A, B, C, D, E, F, AV. PROLG. LAS LOMAS CDRA. 1, 2, C.P. MENOR BETHANIA MZ. C, CALLE REAL DE BELÉN CDRA. 1, ASOC. VICENTELO BAJO MZ. A

CARABAYLLO

11:30 – 13:00

CALLE TACNA CDRAS. 1, 2, 3, JR. JOSÉ PARDO CDRAS. 1, 20, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 17, 19, 20, 21, 99, 100, JR. MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRA. 1, JR. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRAS. 1, 3, JR. AUGUSTO B. LEGUÍA CDRA. 1, P.J. RAÚL PORRAS BARRENECHEA MZS. 3, 4, 5, 6, 7, 29, 29A, 29E, 29F, 29G, 29H, 30, 30A, 55I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ASOC. 7 DE AGOSTO MZS. A, B, C, D, A.H. HISTÓRICO CON CON MZ. C

CARABAYLLO

14:30 – 16:00

AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 15, 16, 17, 97, ASOC. STA. ROSA DE PUNCHAUCA MZS. A, A1, B, C, G, G1, ASOC. MERINO REYNA OESTE CDRA. 1, 17, CALLE 11 CDRA. 1, A.H. DALIAS 17 DE FEBRERO MZ. A, A.H. RAÚL PORRAS BARRENECHEA MZS. 1, 2, 93, 94, D1