Viajó a Estados Unidos a conocer al amor de su vida, pero nunca apareció y lo bloqueó de todas sus redes sociales

Más de 6 mil kilómetros tuvo que recorre Daniel Barrera para llevarse tan ingrata sorpresa / @itsdanibarrera / TikTok

El amor casi siempre está en el aire y se le puede hallar hasta en los lugares más insospechados. Uno puede enamorarse en una discoteca, un restaurante o tal vez en el transporte público. Se puede decir que uno no sabe dónde podría encontrar el amor de su vida .

Pero, ¿y en el Internet? En el mundo virtual, literalmente, cualquier cosa puede pasar. Pero justamente es en la red donde más cuidado hay que tener, pues en el ciberespacio pululan personajes que no necesariamente son lo que dicen ser en un primer momento.

Y es que una de las grandes ventajas -o desventajas- del mundo virtual es el hecho de que muchos aprovechan lo cómodo que puede resultar el anonimato para realizar todo tipo de actividades, incluso algunas reñidas con la moral. Estas pueden pasar por una amplia gama de estafas, engaños, suplantaciones de identidad y un infinito etcétera. Al final, los perjudicados siempre serán los que confiaron a ciegas, quedando vulnerables.

Algo parecido a esta situación parece haberle tocado el reconocido tiktoker español Daniel Barrera, quien por medio de sus redes decidió compartir con su casi 15 mil seguidores una experiencia que comenzó con amor e ilusión y terminó en la más profunda decepción. Eso sí, los likes han caído por montones y la historia se hizo viral al poco tiempo de publicarse.

Todo comenzó cuando Daniel Barrera partió de su natal Tenerife hacia Madrid. Luego cogió otro avión hacia Miami, Estados Unidos, y desde ahí hasta Orlando. La idea era conocer por fin al chico con el que había estado chateando hace tres años y que se había convertido en el amor platónico de su vida. En total, fueron más de seis mil kilómetros recorridos para cruzar el charco.

Pero la sonrisa se le fue del rostro en menos de un minuto cuando el ‘tiktoker’ llegó a Orlando, lugar donde se daría el tan esperado encuentro.... al menos eso creía. La otra persona jamás se presentó. Es más, cuando intentó comunicarse con él para ver que sucedía, el susodicho no solo le dejó de responder los mensajes sino que lo bloqueó de todas sus redes .

Y en lugar de caer en la depresión o desesperación por la decepción, reacción que cualquier mortal tendría, Dani Barrera ha preferido tomarse esto con humor. Total, qué más da.

En ese sentido, publicó la triste historia en sus redes y hasta el momento ya va acumulando más de 150 mil ‘me gusta’ y más de 1.000 comentarios. Algún beneficio tenía que sacarle a tamaña desgracia romántica.

Pero no todo en la red es mala intención o almas negras (cual dementores) tratando de sacar provecho de los más inocentes. También hay gente que ha mostrado empatía y le ha dejado mensajes de ánimo para que no se rinda en la búsqueda del amor de su vida. Total, siempre hay un roto para un descocido. “Si no es broma, se me parte el alma” o “Me ha pasado varias veces, te entiendo, no se merecen todo lo que hacemos” , son algunos de los comentarios más populares.

A pesar del éxito del vídeo contando su historia, él mismo aseguró que no esperaba la respuesta masiva de sus seguidores. Es por eso que se dio el tiempo de explicar que fue lo que hizo con el tiempo libre que pasó en los Estados Unidos antes de regresar, derrotado, a casa.

“He perdido miles de euros, tres años de mi vida y ha jugado con mi salud mental, pero bueno, por lo menos he ido a Disney, he visto un cocodrilo y me he comprado una pistola”, dijo.

