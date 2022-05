Vecinos piden presencia policial en comisaría que construyeron con sus propios recursos en SJL

Vecinos de SJL construyen comisaria con sus propios recursos.

Cansados de la delincuencia, los vecinos del asentamiento humano Santa Rosa de los Sauces de San Juan de Lurigancho se unieron para recaudar fondos y construir una comisaria en la zona, en el año 2019. A la fecha, la dependencia policial no ha podido entrar en funciones, debido a la falta de efectivos policiales. El secretario general del asentamiento humano, Vito Huilca Quispe, comentó que se realizó la solicitud a la Policía Nacional del Perú, pero no obtuvo respuesta positiva, pues les indicaron que no hay personal disponible.

Los vecinos han manifestado su preocupación debido a los constantes asaltos que ponen en riesgo la vida de los moradores de esta zona y también piden que Serenazgo del distrito realice las acciones de patrullaje para fortalecer la seguridad en el lugar, en el que también se reportan la presencia de personas del mal vivir.

En las instalaciones de la comisaria se cuenta con conexiones de agua, luz e internet. Está construido en un terreno que pertenece a la localidad y está ubicado en frente de un colegio, por lo que han reiterado que solo piden la presencia policial.

“Este terreno es de la comunidad, es local comunal y nosotros construimos con nuestros propios recursos. Hemos construido esto con la finalidad que tengamos seguridad”, acotó el representante de la junta vecinal.

El dirigente expresó que están a la espera de una respuesta tras haber cursado una nueva solicitud de manera oficial.

INSEGURIDAD EN EL DISTRITO

La noche de pasado viernes 13 de mayo, una anciana de 84 años fue retenida por más de una hora por un grupo de delincuentes armados que robaron una camioneta en la que se encontraba al interior.

Con ayuda de transeúntes, la mujer logró volver a su vivienda, luego que los delincuentes la arrojaran en una calle del distrito.

Los vecinos del asentamiento humano Santa Rosa de los Sauces denunciaron que un joven recibió un impacto de bala al resistirse al robo de su camioneta.

Hace unas semanas, en la Asociación Familiar Monte de Los Olivos, dos menores de 12 y 15 años fueron perseguidas por unos sicarios cuando retornaban a sus viviendas luego de la salida del colegio. Ambas recibieron impactos de bala y fueron trasladas al Hospital del Niño de Breña y al Instituto Nacional del Niño en San Borja. Una de ellas lamentablemente no podrá volver a caminar.

En tanto, hace unos días, el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con el alcalde de Lima Metropolitana, Miguel Romero Sotelo, para fortalecer el trabajo conjunto contra la inseguridad ciudadana, entre otros temas en favor de los limeños.

