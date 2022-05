Productor de América Hoy niega haber puesto condición a Melissa Paredes para que regrese a la conducción

Armando Tafur negó que le haya dicho a Melissa Paredes que termine con Anthony Aranda para que regrese a América Hoy. (Foto: Instagram)

A fines del mes de abril, Janet Barboza contó en vivo que Melissa Paredes no volvió a conducción de América Hoy porque no quiso aceptar las condiciones que le puso la producción con respecto a su relación con Anthony Aranda. Y es que, según la popular ‘Retoquitos’, la modelo debía terminar su romance con el bailarín, algo que finalmente ella no hizo y terminó siendo retirada.

Sus declaraciones fueron desmentidas por la misma exreina de belleza; sin embargo, Barboza continuó firme con su versión. Ahora, el productor del magazine de América Televisión confesó en una entrevista con un medio local que no existió dicha condición y no dudó en aclarar lo contado por la presentadora televisiva.

“Yo creo que Janet lo contó de una manera, que de repente, puede haberle puesto su estilo”, comenzó diciendo Tafur a el diario Trome y contó lo que le dijo a Melissa Paredes antes que se retire del espacio matutino.

“Lo que sucede es que cuando hay el episodio de Melissa, lo que se le dice a ella es: ‘Tómate el tiempo que necesites para ordenar tu vida, ordenar tu situación y luego de eso, veremos’. Han pasado ocho meses y ¿en qué estamos?, ella no iba a estar con cabeza para estar conduciendo″, sentenció.

En ese sentido, aseguró que él no es quien para decirle a una persona que termine su relación sentimental. “Nadie podría condicionar a alguien y decirle ‘terminas tu relación’ porque no somos una inquisición y no somos quien para decirlo. No creo que alguien pierda el trabajo por un error, si es así los centros de trabajo estarían vacíos”.

Finalmente, señaló que todo el escándalo mediático que sucedió después de emitirse el ampay con Anthony Aranda habría sido el motivo por el cual dejó de aparecer en la pantalla chica.

“Por lo que se suscitó, yo calculo que sí, obviamente tenía que ordenar su vida en ese momento. Entonces creo que sí es una consecuencia, es un tema de ordenarte y luego se verá”, añadió.

Melissa Paredes podría retornar a América Hoy tras escándalo de infidelidad. (Foto: Instagram)

MELISSA PAREDES ROMPE EN LLANTO CON ETHEL POZO

América Hoy difundió una entrevista de Melissa Paredes. Durante la conversación con Ethel Pozo, la joven no pudo ocultar el llanto cuando le preguntaron si reconoce al Rodrigo Cuba de hoy, quien aparece a dar declaraciones en los medios de comunicación sobre ella. Sin embargo, lo que la llevó al desconsuelo es cuando Ethel Pozo le preguntó sobre su hija, a quien no ve cuatro días de la semana.

De pronto, Melissa estalló en llanto, y con la voz entrecortada pidió perdón por su reacción. “Perdón. (...) Por qué castigarte con tus hijos, eso no entiendo”, continuó.

“Con el maltrato psicológico que hacen todos los días en televisión conmigo., y encima lo peor es no tener a mi hija todos los días. Como mamá es lo peor que me ha pasado en la vida, no se lo deseo a nadie”, señaló desconsolada.

“Lloro porque me duelen muchas cosas, no porque soy una víctima. (...) Sale a decir Magaly Medina que lo vieron sufrir al pobre hombre (a Rodrigo). ¿En qué momento se le vio sufrir? Porque ni yo lo vi sufrir. (...) Nunca se le vio sufrir, se le vio en unos ampays, qué bien, que sea feliz”, remarcó Melissa.

Melissa Paredes llora al hablar de su hija. (Foto: América TV)

