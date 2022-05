Retiro AFP 2022: Carmen Omonte asegura que la mayoría de peruanos está condenado a no tener una pensión digna

Foto: Captura YouTube

El último sábado se oficializó el retiro de la AFP en nuestro país. Tras firmar esta nueva norma, los peruanos podrán acceder a sus fondos de ahorros destinados para su jubilación.

Ante esta nueva solicitud aprobada, la excongresista Carmen Omonte, se mostró insatisfecha con el accionar de algunas bancadas del Congreso, ya que asegura que esta disposición adelantada del dinero de la jubilación tarde o temprano traerá grandes desavenencias al país, sobre todo para los adultos mayores que se quedarán si una “pensión digna”.

Recordemos que en 2021, Omonte presentó un proyecto de ley para la reforma del sistema nacional de pensiones cuando fungía de congresista. La exparlamentaria, sostiene que desde que fue creada la AFP en el país nunca se hizo de manera transparente para otorgar una pensión justa a los afiliados, porque según explicó, esta solo podría ofrecer pensiones dignas a quienes tienen un nivel de sueldo elevado.

En esa línea, señaló que esta “no se crea como un sistema previsional real” sino como “un mercado de capitales”, ya que los afiliados que no tienen buenos ingresos, que son en su mayoría debido a la crisis económica por la covid-19, recibirán cuando se jubilen pensiones de 300, 180 y hasta de 100 soles.

“No hay la garantía de una pensión mínima. Desde un inicio no se fue transparente y no se dijo a la gente ‘mejor quédate al sistema público de pensiones porque aquí sólo vamos a poder ofrecer pensiones interesantes, valiosas, dignas a los que tienen un nivel de ingresos muy alto’, que es el 1% de los afiliados al sistema privado de pensiones actual”, indicó en diálogo con Jesús Verde en ‘Hablemos Claro’.

“La mayoría está condenada, por la fórmula en cómo maneja las AFP los recursos y los altísimos costos, a no tener las pensiones que creíamos que íbamos a tener, aún así estemos 20 años en planilla. Eso ya implica un fracaso, y si añadimos la informalidad del país, que no haya cultura previsional, la pandemia, etc. El sistema ha colapsado y eso es una realidad que debemos afrontar”, añadió.

La Ley N.° 31478 indica que los afiliados están autorizados al retiro extraordinario de hasta 4 UIT del total de sus fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización depositados en su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

También se informa que son intangibles, o sea, que no pueden ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención, o de cualquier forma de afectación, así sea por judicial y/o administrativa, indistintamente de la cuenta en la que hayan sido depositados.

“Lo señalado en la presente disposición no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado”, se agregó en la norma.

En el Perú hay 4 Administradoras de Fondos de Pensiones privadas:

Prima AFP: Forma parte del grupo Credicorp. Si eres afiliado, entra a la página http://www.prima.com.pe/wcm/portal/PrimaAFP/inicio y en “Mi cuenta” colocas el número de tu DNI y contraseña.

AFP Habitat. Parte del grupo Inversiones La Construcción de Chile. Según la SBS, esta administradora de fondo de pensiones es la que tiene mayor rentabilidad en el mercado. Para revisar tu estado de cuenta ingresa a www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta.

AFP Profuturo. Es del grupo Scotiabank. Si eres afiliado entra a https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login para ver tu estado de cuenta.

AFP Integra. Pertenece al grupo Sura. Para conocer tu estado de cuenta tienes que ingresar a www.afpintegra.pe/iniciar-sesion.

