Ricardo Gareca y su cerrada defensa a la convocatoria de Christian Ramos al repechaje del Mundial Qatar 2022

Selección peruana: El técnico de la blanquirroja Ricardo Gareca, defendió la convocatoria del defensor de Alianza Lima Christian Ramos para el repechaje al Mundial de Qatar 2022 que se disputará en Doha.

El DT argumentó los criterios para la convocatoria de un futbolista, más allá del rendimiento que tengan en el club que militan. Ello, debido a que fue consultado en conferencia de prensa por el desempeño del zaguero en su club Alianza Lima a partir de sus recientes presentaciones en la Copa Libertadores 2022 y la Liga 1.

“Si me dejó conforme en su última actuación (con la selección) y está entrenando en forma normal en su equipo y es una decisión del técnico del equipo no ponerlo (de titular) o por ahí no tiene el mejor rendimiento en su equipo, pero la última actuación fue muy buena (con Perú), me agarro de eso (último) porque me dejó muy conforme”, explicó el ‘Tigre’.

“Nosotros nos estamos jugando partidos decisivos también ante selecciones que nos exigen mucho. Christian Ramos es un jugador muy importante para la selección. Lo ha demostrado y lo demuestra permanentemente. Creemos que no varía eso, independientemente de su situación en los equipos, pero también le damos importancia al tema del equipo”, afirmó Gareca sobre el zaguero blanquiazul.

Además, el estratega de la bicolor reforzó su idea sobre la citación de Christian Ramos a la selección peruana con la prioridad que le otorga el DT de su club en el once titular. “Se mantiene de titular en Alianza y no es poca cosa. Por algo el técnico Carlos Bustos lo está sosteniendo de titular, después respetamos las opiniones de ustedes (periodistas) que están para criticar y elogiar”

Perú se prepara para disputar el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022 en junio

En otro momento, el DT Ricardo Gareca explicó la ausencia de la convocatoria del delantero Raúl Ruidíaz para la repesca mundialista a la Copa del Mundo Qatar 2022.

“En estos momentos estamos priorizando un grupo que ha dado resultado o que creemos que en los últimos compromisos decisivos quedamos conformes como se desempeñó el grupo, más que nada. Raúl Ruidíaz está atravesando un momento excelente. En general, siempre ha atravesado momentos excelentes. Raúl siempre está en la consideración. No tiene nada que ver la resolución final de Raúl. Siempre contemplamos las situaciones de los muchachos”, afirmó el ‘Tigre’ sobre la ‘Pulga’.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN PERUANA

Inicio de entrenamientos: lunes 23 de mayo.

Viaje a Barcelona: sábado 28 de mayo (9:00 p.m.)

Llegada a Barcelona: domingo 29 (5:00 p.m.)

Entrenamientos en España: del lunes 30 de mayo al sábado 4 de junio.

Perú vs Nueva Zelanda en Barcelona: domingo 5 de junio.

Entrenamientos en España: del lunes 6 al viernes 10 de junio.

Viaje a Doha: viernes 10 de junio

Llegada a Doha: viernes 10 de junio

Entrenamiento el Doha: sábado 11 y domingo 12 de junio

Conferencia de Ricardo Gareca: domingo 12 de junio

Partido de Perú por repechaje: lunes 13 de junio.

Viaje a Lima: martes 14 de junio

