Ricardo Gareca convocó a Santiago Ormeño, pero advirtió que “tiene que dar más” con miras al repechaje al Mundial Qatar 2022

Ricardo Gareca convocó a Santiago Ormeño, pero advirtió que “tiene que dar más en la selección” con miras al repechaje al Mundial de Qatar 2022

Selección peruana: El DT de la bicolor Ricardo Gareca ponderó la convocatoria del atacante Santiago Ormeño, pese a las críticas por su desempeño en los últimos compromisos de la blanquirroja en las Eliminatorias Qatar 2022.

El estratega de Perú defendió la convocatoria del atacante de León de México a partir de su actitud y compromiso en la interna de la selección peruana, además, de aporte futbolístico en el juego del equipo.

“Estamos conformes con Santiago Ormeño, con lo que está dando cada vez que lo citamos. Es la respuesta que yo le puedo dar. Independientemente de su actualidad, cuando lo convocamos quedamos conformes como se maneja Santiago en el grupo y conformes con lo que entrega, más allá de que sabemos que tiene que dar más a nivel de selección y que a lo mejor ha despertado críticas. Pero más allá de la exigencia que demanda la selección, creemos que puede dar más y tenemos confianza que dé más”, afirmó Gareca.

El DT Ricardo Gareca abundó en la explicación de la citación a Ormeño. “El análisis que usted (periodista) ha hecho es respetable por su puesto. Pero estamos conformes con el grupo que le ha tocado sortear todo este tipo de dificultades, porque para llegar a jugar el repechaje cada partido disputado fueron finales, entonces tratamos de resolver sobre eso mismo. Es lo que me toca resolver, la palabra final al momento de elegir un jugador, porque pueden existir diversas opiniones, pero me toca decidir a mí, más allá de las opiniones de mis colaboradores. Es lo que he resuelto”, concluyó el ‘Tigre’.

El 'Tigre' explicó por qué llamó a Santiago Ormeño en lugar de Raúl Ruidíaz para el repechaje. (Video: GOLPERU).

En otro momento, Ricardo Gareca explicó la presencia de André Carrillo que se viene recuperando de una lesión a la rodilla. “Creemos que va a llegar”, informó con optimismo el DT. “Su evolución ha sido favorable. Y si no se da, tenemos los argumentos para seguir confiando en los muchachos que lo puedan reemplazar. Tiene grandes chances de estar”.

Además, Gareca se refirió a la ausencia del atacante y capitán de la selección peruana Paolo Guerrero. “Lo de Paolo es de público conocimiento: se está poniendo de la mejor manera. No queremos alterar nada que lo pueda perjudicar. En apurar los plazos establecidos. Si vemos que está bien, lo tendremos en cuenta. Primero cuidamos la salud del jugador y después lo que venga para la selección. Él estará entrenando en la Videna. Si tenemos el ‘ok’, veremos la posibilidad de llevarlo o no. En principio no está en la lista. Primero debería tener minutos”, concluyó.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN PERUANA

Inicio de entrenamientos: lunes 23 de mayo.

Viaje a Barcelona: sábado 28 de mayo (9:00 p.m.)

Llegada a Barcelona: domingo 29 (5:00 p.m.)

Entrenamientos en España: del lunes 30 de mayo al sábado 4 de junio.

Perú vs Nueva Zelanda en Barcelona: domingo 5 de junio.

Entrenamientos en España: del lunes 6 al viernes 10 de junio.

Viaje a Doha: viernes 10 de junio

Llegada a Doha: viernes 10 de junio

Entrenamiento el Doha: sábado 11 y domingo 12 de junio

Conferencia de Ricardo Gareca: domingo 12 de junio

Partido de Perú por repechaje: lunes 13 de junio.

Viaje a Lima: martes 14 de junio

