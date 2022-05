Un profesor llora porque su pequeño alumno debe trabajar para comprar un uniforme

Este nuevo video viral publicado en Tiktok a conmovido a la comunidad de la red social. Captura.

¿Qué harías en su lugar? Un nuevo video viral compartido en la famosa red social Tiktok ha causado que muchos de los usuarios reflexionen y reaccionen a una grabación que se ha hecho popular en los últimos días.

Para explicar el contexto de lo que verás, precisamos que la vida de un maestro cambia radicalmente cuando comienza a ejercer, ya que genera un vínculo valioso con sus alumnos, obteniendo una confianza que se fortalece con el paso de los días , sobre todo en pandemia, cuando la comunicación se ha hecho más cercana gracias a las clases virtuales.

El video fue publicado por un docente, quien decidió registrar una conversación que tuvo con uno de sus estudiantes. El origen del diálogo fue gracias al menor, quien se le acercó para hacerle un curioso pedido.

SOBRE EL VIDEO VIRAL

El escolar, en compañía de sus amigos, se le acerca al docente para pedirle permiso para faltar a un día de clase. Este se pone muy nervioso, y no podía relacionar muy bien las palabras que quería decir, por lo que sus compañeros deciden interceder por él.

De acuerdo a lo que mencionan los colegiales, el alumno quería ausentarse de las clases para poder acudir a un lugar donde iba a realizar un trabajo manual y por el cual le iban a dar un pago. Aunque no se precisó con exactitud de qué se trataba la actividad en cuestión, el profesor logra ver sus manos, las cuales estaban dañadas.

El protagonista de este video viral en Tiktok comenta que su mamá le dio permiso para faltar, pero que debía obtener la aprobación del maestro. Sin imaginarlo, el pequeño le manifiesta que su intención de hacer esa labor es para que su madre use el dinero para comprarle un uniforme nuevo, ya que ella no cuenta con el monto.

Esta situación causó que el profesional en educación se conmueva por lo que escuchó. Le manifestó que para él es más valioso que acuda a la escuela y estudie. Al escuchar que le insistía, el maestro se ofreció a pagarle el dinero que iba a ganar por esa jornada.

El docente y los usuarios esperan que el niño acuda el día lunes a clases y acepte la oferta que le propusieron.

Lo ocurrido provocó que la comunidad de Tiktok se hiciera presenta en la sección de comentarios para mostrar su interés en comprarle el uniforme al niño y los materiales que necesite para cursar este año escolar.

Estos son algunos mensajes que se compartieron en la grabación: “Uno no sabe que tanto privilegio tuvo hasta cuándo ve cosas así”, “se me arrugó el corazón, tantos niños queriendo salir adelante , queriendo ser alguien pero sin tener la manera económica”, “es admirable que hay niños que a esa edad velen por su mamá en vida”, “profesores como tú valen oro, que Dios te bendiga”, “Se me partió el corazón y pensar que hay niño que ni les cuentan a sus profes”, “el mejor maestro no es el que más sabe, si no el que mejor enseña”, entre otros.

