Estado de emergencia en Lima y Callao: restricciones y horarios de hoy, jueves 19 de mayo de 2022

Lima es la segunda ciudad de América Latina que presenta la mayor alza del precio del m2

La capital peruana es la séptima ciudad más cara de América Latina con US$ 2,087 el m2. Santiago (US$ 3,571), Montevideo (US$ 2,867), Buenos Aires (US$ 2,570) y Ciudad de México (US$ 2,374) son las ciudades más caras de América Latina.