Chiclayo: Hospital separa a médico acusado de atender en aparente estado de ebriedad

La organización advirtió que no deben restringirse las visitas y que se le debe permitir entrevistarlos sin testigos, pero se teme que Rusia los someta a juicios basados en sus leyes antiterroristas. El Kremlin dijo haber capturado a 1.730 militares

Padres de Solsiret Rodríguez: “No es justo tanta impunidad, nos sentimos más burlados por la justicia”

Carlos Rodríguez y Rosario Aybar no tienen paz y piden que no se libere a los asesinos de su hija. Temen que se fuguen y no paguen por el crimen.