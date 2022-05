Betssy Chávez sobre moción de censura de Fuerza Popular: “Ellos tienen previsto pedir mi cabeza”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo ha sido protagonista de diversos titulares durante las últimas semanas. Ahora vuelve a ser noticia tras la presentación de una moción de censura en su contra por parte del grupo fujimorista Fuerza Popular. En una reciente aparición televisiva, la integrante del gabinete Aníbal Torres se refirió a la medida y lamentó la actitud del Congreso durante su presentación en el pleno.

“Ellos tiene previsto pedir mi cabeza, pero no por el tema de los controladores aéreos ni por el tema de Servir, porque yo fui a exponer el derecho a huelga”, dijo la ministra de Trabajo a TV Perú Noticias. De las 17 preguntas planteadas a Chávez 14 de estas se referían a la huelga ocurrida en abril y que perjudicó a miles de viajeros que planeaban abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Sin embargo, la imagen que llamó la atención fue la de Betssy Chávez frente a un hemiciclo casi vacío. La ausencia de congresistas fue criticada así como los insultos recibidos durante el debate. “Ni siquiera se molestaron en escucharme al frente: no estuvieron. Terminó mi sustentación y plantearon la censura exponiendo los temas que yo ya había respondido”, dijo la ministra.

Así estaba el Congreso de la República durante la interpelación de la ministra Betssy Chávez.

“El día de mi interpelación fue terrible. Me interpelan y ni siquiera tengo congresistas al frente para que puedan escuchar lo que yo respondía. Es una falta de respeto y la prensa no lo pudo captar. Yo considero, genuinamente, que me han interpelado por el tema de la tercerización y por plantear el anteproyecto del código laboral”, agregó.

Sobre la moción de censura presentada por Fuerza Popular, Chávez dijo: “No sé si responden a intereses de orden económico, pero me permite tener las legítimas dudas”. En un comunicado publicado en redes, el grupo parlamentario fujimorista señaló que la permanencia de la ministra es “insostenible” y señaló que confían “que las otras fuerzas democráticas del Congreso se sumarán a esta moción”.

FALTA DE RESPETO

Lamentablemente, la atención durante la interpelación a Betssy Chávez se enfocó en los adjetivos utilizados por la congresista Patricia Chirinos sobre el físico de la ministra. “Ciertamente el hartazgo por la incompetencia de este gobierno no nos debe conducir a acciones que puedan ir más allá de la confrontación de ideas”, se lee en la disculpas publicadas por la congresista de Avanza País.

“La congresista tiene mi número telefónico, bien pudo haberme llamado o mandar un mensaje. Yo hubiera aceptado la llamada y hubiera conversado, pero conmigo no se ha disculpado”, dijo Chávez luego de señalar que se enteró de la publicación a través de la prensa. Además, señaló que se trataría de una disculpa nacida de la presión que ejercerían los medios de comunicación.

Patricia Chirinos degradó y tuvo polémicos comentarios en contra del físico de Betssy Chávez

“Claramente ha habido dolo porque tenía un documento que la congresista iba leyendo. A pesar de que algunos parlamentarios decían que se modere, nadie hizo caso y continuó leyendo los agravios. Las disculpas no eximen de sanción. Y si el Congreso de la República no percibe esto y no ejerce el tema de sanción por haber transgredido el reglamento del Parlamento, estamos mal”, puntualizó.

Por su parte, la congresista Susel Paredes ha presentado una denuncia contra Chirinos ante la Comisión de Ética por los insultos vertidos en el hemiciclo del Congreso. Anteriormente, la misma parlamentaria ha sido amonestada por el mismo grupo de trabajo tras insultar al presidente de la república, Pedro Castillo, durante una manifestación.

