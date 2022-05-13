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Viernes 13 de Mayo de 2022
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Corte de Luz en Lima y Callao hoy 13 de mayo: distritos, zonas y horarios

Conoce dónde y desde qué hora se producirán los cortes de energía eléctrica para hoy viernes.

13 de Mayo de 2022
Corte de Luz en Lima y Callao hoy 13 de mayo: distritos, zonas y horarios | Foto: Agencia Andina
Corte de Luz en Lima y Callao hoy 13 de mayo: distritos, zonas y horarios | Foto: Agencia Andina

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy viernes 13 de mayo. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

VIERNES 13-05-2022

RÍMAC 02:30 – 03:30

JR. MARAÑON CDRAS. 4, 5, 7, JR. HUALGAYOC CDRAS. 1, 2, JR. JULIAN PIREYRO CDRAS. 4, 5, 6

RÍMAC 04:00 – 05:00

JR. AMALIA PUGA CDRA. 5, JR. VILLACAMPA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, CALLE VESTA CDRAS. 3, 4, 5, CALLE SAN GERMÁN CDRAS. 1, 2, 3, 4, 7, CALLE ARTURO CDRA. 1, JR. CHIRA CDRAS. 3, 4, 5, CALLE PERRICHOLI CDRAS. 2, 3, 7, PSJE. PRIVADO CDRAS. 3, 4, URB. VILLACAMPA MZS. A, C, G, URB. LA PERRICHOLI MZS. B, C, D, E, A.H. TOTORITA MZS. A, G

RÍMAC 05:30 – 06:30

CALLE SAN ANOTNIO ESTE CDRAS. 2, 3, 4, 5, JR. MONITOR HUÁSCAR NORTE CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, JR. MONITOR HUÁSCAR SUR CDRAS. 4, 5, CALLLE LA PEDRERA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE MORRO SOLAR CDRA. 1, CALLE ANTARES NORTE CDRAS. 1, 3, 4, CALLE ANTARES SUR CDRAS. 1, 3, 4, JR. ANTARES NORTE CDRAS. 4, 5, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 3, 4, AV. MORRO DE ARICA CDRA. 5, CALLE MORRO SOLAR CDRA. 1, AV. RICARDO BENTÍN CDRA. 6, CALLE ESTRELLAS CDRA. 1, CALLE CERES CDRAS. 1, 2

SAN ISIDRO 08:00 – 18:00

AV. JAVIER PRADO OESTE CDRAS. 21, 28, AV. GRAL. SALAVERRY CDRAS. 28, 29, CALLE JUAN NORBERTO ELÉSPURU CDRAS. 3, 4, 5, CALLE BALTAZAR LA TORRE CDRAS. 3, 4, CALLE GONZALES LA ROSA CDRAS. 2, 4, CALLLE MANUEL UGARTE Y MOSCOSO CDRA. 3, CALLE LOS MANZANOS CDRAS. S/N, 1, 2, CALLE FRANCISCO VALLE RIESTRA CDRA. 1

CALLAO 08:30 – 17:30

P.J. CIUDADELA LA CHALACA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z, CALLE PUCALLPA CDRAS. 2, 3, AV. RÍMAC CDRAS. 3, 4, CALLE NAUTA CDRAS. 1, 2, CALLE OXAPAMPA CDRAS. 1, 2, CALLE NAUTA C/ CALLE OXAPAMPA, PSJE. BUENAVISTA CDRA. 1, CALLE YURIMAGUAS CDRAS. 3, 4, CALLE VILLA RICA CDRAS. 1, 2, A.H. SAN JUAN BOSCO MZS. D, F, I, J, K, L, M, URB. STA MARINA NORTE MZS. F, G

VENTANILLA 09:00 – 16:00

URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. F, F1, G, G1, H, H1, I, J, J1, K, K1, M, N, N1, Z, URB. MONTE AZUL MZS. F, F1, G, H1, J, N, N1, URB. LOS PORTALES DEL NARANJAL MZ. N, URB. LOS NARANJOS MZ. N2

COMAS 09:30 – 11:00

URB. CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, AV. METROPOLITANA CDRAS. 1, 5, 6, 7, AV. EL MAESTRO PERUANO CDRAS. 4, 5 CALLAO 09:30 – 11:00 AV. GUARDIA CHALACA CDRAS. 1, 13, 14, AV. FEDERICO FERNANDINI CDRAS. 1, 2, 3, URB. FUNDO LA CHALACA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, JR. TALARA CDRA. 1, JR. CHANCAY CDRAS. 1, 2, 3, JR. LAMBAYEQUE CDRAS. 1, 2, CALLE BARRANCA CDRAS. 1, 2, JR. CHICLAYO CDRA. 1, JR. CHACHAPOYA CDRA. 2

EL AGUSTINO 10:00 – 17:00

A.H. MARÍA HERRERA DE ACOSTA MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, ASOC. ANCIETA MZS. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, ASOC. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, C, D, L, M,

COMAS 10:00 – 17:00

ASOC. MI CASA MZS. A, B, C, D, E, Y, ASOC. TUNGASUCA MZS. E, F, G, H, J, K, ASOC. CHACRA CERRO MZS. A, C

CALLAO 12:00 – 13:30

AV. LOS INSURGENTES CDRAS. 20, 21, 36, CALLE LOS GERANIOS CDRA. 3, CALLE LAS AMAPOLAS CDRA. 2, URB. 2 DE JULIO MZS. A, B, C, D, AV. ARGENTINA CDRAS. 35, 36 COMAS 12:30 – 14:00 URB. CARABAYLLO MZS. E, F, I, J, CALLE 2 CDRAS. 1, 2, 3, CALLE 3 CDRAS. 2, 3, 5, CALLE 11 CDRA, 1, CALLE 13A CDRAS. 5, 9, CALLE 16 CDRA. 1, AV. METROPOLITANA C/ CALLE 3, AV. METROPOLITANA CDRAS. 1, 5

CALLAO 15:00 – 16:30

AV. ARGENTINA CDRAS. 20, 21, 22, 23 COMAS 15:30 – 17:00 CALLE 1 CDRAS. 1, 2, CALLE 2 CDRA. 1, CALLE 10 CDRAS. 1, 2, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 3, 41, AV. EL MAESTRO PERUANO CDRAS. 1, 2, 3, 4, URB. CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, Z

HUAURA 10:30 – 14:30

CALLE ADAN ACEVEDO CUADRA 2, CALLE DOMINGO COLOMA CUADRA 1 Y 2, AV. 28 DE JULIO 196, AV. SAN MARTIN 191, UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

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