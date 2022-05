Ruth Luque critica prohibición del ingreso de la prensa al hemiciclo: “No me sorprende viniendo de la presidenta del Congreso”

Ruth Luque, congresista de Perú Libre.

La vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque se mostró en contra de la prohibición del ingreso de la prensa al Congreso de la República. Recalcó que no le sorprende esta situación “viniendo de la presidenta del Congreso”, haciendo referencia a María del Carmen Alva, debido a que les habrían restringido el uso de la palabra durante la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC).

“No me sorprende viniendo de la presidenta del Congreso, quien hace poco prohibió que hagamos uso de la palabra con relación a la elección del Tribunal Constitucional, no comparto la decisión que impide el ingreso a la prensa. Me parece que en este momento necesitamos aperturar las puertas del Congreso de la República, ya que es la casa del pueblo, eso es lo que necesitamos ratificar y defender”, aseguró.

De otro lado, Luque y su bancada han presentado una petición para que se les expliquen las razones de esto y espera que hoy sí los dejen intervenir en la interpelación del premier.

“Hemos presentado una petición para que se nos informe cuáles son las razones por las que se ha tomado esta decisión. Hoy exigiremos este pedido para que se nos responda por escrito y ojalá nos permitan hacer uso de la palabra en el Pleno (de hoy) por qué me parece que cuando se hacen preguntas incómodas a la Mesa Directiva, se niega el uso de las palabras”, dijo.

Asimismo resaltó nuevamente su pedido para que haya absoluta transparencia sobre lo que se desarrolla en el Congreso de la República. “La prensa es el actor que permite esa transparencia”, sostuvo.

Sobre Zamir Villaverde

Ante la declaración a la fiscalía del empresario, Zamir Villaverde involucrado en el caso Puente Tarata III sobre la manipulación de las elecciones por parte del presidente Pedro Castillo, Luque pide esperar a que salgan las investigaciones correspondientes.

“Actuemos con responsabilidad, esperemos a las investigaciones, uno puede declarar muchas cosas, pero aquí lo importante es que las investigaciones se desarrollen con toda objetividad. Todas las misiones electorales, cuando llegaron al país, mencionaron que no hubo ningún hecho anómalo. Son muchas las conclusiones que se pueden llegan ante una declaración fiscal, así que habrá que esperar que dicen al respecto (las misiones)”, finalizó.

PROTESTA DE PERIODISTAS

Periodistas de diversos medios de comunicación alzaron su voz de protesta esta mañana para pedir que se levante la prohibición de su ingreso a los diferentes ambientes del Congreso de la República, que en los últimos meses se ha visto limitada en su derecho explícito de la libertad de expresión.

Representantes del Consejos de la Prensa Peruana y de IPYS se reunieron con la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, y le hicieron llegar una carta en el que le solicitan permitir a la prensa realizar su labor sin restricciones dentro de las instalaciones del Parlamento.

Augusto Álvarez Rodrich indicó que Alva le manifestó que están trabajando para que esta normalización se de, pero que aún están realizando trabajos en la sala de prensa, debido a que en los últimos dos años fue usado como depósito.

María del Carmen Alva se molestó con la prensa que protestaba en los exteriores del Congreso

