Gregorio Pérez recordó su paso por Universitario: “Fue difícil. Me quedó ese sueño de festejar un campeonato”

Gregorio Pérez ha sido uno de los técnicos que mejor paso ha tenido por Universitario de Deportes en los últimos años. Y no tanto a nivel de títulos, sino por su tranquilidad y buen manejo del grupo que se evidenció en los pocos meses que estuvo en el club. En ese sentido, el técnico uruguayo recordó su paso por el cuadro ‘crema’, donde nunca pudo salir campeón nacional.

“Me quedaron espinas en dos oportunidades con Universitario. La segunda fue mucho más difícil. Me quedó ese sueño de festejar un campeonato con la U. Pero si lo logran, me va a poner muy contento porque le tengo gran cariño al club”, manifestó el ‘charrúa’ en una entrevista para el programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

De hecho, la primera vez que ‘Goyo’ llegó al elenco ‘merengue’ fue a inicios del 2020 de la mano de la administración de Jean Ferrari. Sin embargo, el exjugador peruano tuvo que salir para que entrara GREMCO, que despidió al uruguayo por formar parte de la población vulnerable a raíz de la pandemia del COVID-19, aunque las sensaciones que dejó fueron más que positivas (4 victorias, 1 empate y 1 derrota) . Incluso en Copa Libertadores superó la fase 1 (eliminó a Carabobo) pero se quedó en la fase 2 de forma ajustada ante Cerro Porteño por un marcador global de 2-1. En su lugar ingresó Ángel Comizzo, que si bien quedó subcampeón ese año, fue despedido en octubre del 2021 por malos resultados.

Ahí entró nuevamente Gregorio (con la vuelta de Ferrari), quien encaminó a un equipo que estaba más condenado a pelear por los últimos lugares, a clasificar como tercero a la Copa Libertadores. No obstante, un problema cardíaco evitó que su estancia se prolongara y tenga que salir por fuerza mayor en enero de este 2022. Justamente, sobre este tema también se pronunció. “Me costó mucho superar esta situación porque me sentía en buenas condiciones, veníamos haciendo un buen trabajo en la U pero me vino ese quebranto de salud”, comentó.

ACTUALIDAD SOBRE SU SALUD

Asimismo, dejó en claro que se siente mucho mejor, aunque desconoce si podrá volver a dirigir. “Estoy mejor, en camino de recuperación de lo que pasó ya hace cuatro meses. Me siento mejor. No sé si voy a continuar dirigiendo. Hoy quiero tener la tranquilidad de poder seguir de pie. Veremos lo que pasa en el futuro, las ganas están pero no es nada fácil”, señaló.

Del mismo modo, confesó que no ha recibido alguna propuesta de la ‘U’ para trabajar en otro puesto, pero que sí tuvo sondeos de otros equipos para dirigir. “No me buscaron de Universitario de Deportes para ocupar algún otro cargo. He recibido algunos llamados de otros mercados incluso para dirigir, pero no puedo hacerlo porque estoy en recuperación”, aseguró el estratega que de todas formas dejó huella en la institución de Ate.

OPINIÓN SOBRE JORGE ARAUJO

Por otro lado, admitió haber conversado con el actual entrenador de los ‘cremas’, Jorge Araujo. “Ya hablé con Jorge Araujo. Está contento, él conoce muy bien al club y al plantel, le va a ir muy bien. Le mostré mi apoyo y es consciente de mi deseo de que le vaya bien a la ‘U’”, añadió.

Bajo la dirección técnica del DT de la Reserva, el equipo ha recuperado una confianza que había perdido con Álvaro Gutiérrez. Los futbolistas juegan más sueltos y se han metido de lleno en la pelea por el Apertura con las 2 victorias y 1 empate que consiguió en las últimas fechas hasta ubicarse en el cuarto lugar con 23 puntos, a 3 del líder Sport Huancayo . Por ello, de seguir así, Araujo podría quedarse y dejar de lado el interinato.

