Metropolitano: Cierran temporalmente estación Domingo Orué tras muerte de hombre al interior

Esta mañana, un hombre perdió la vida en la estación Domingo Orué del Metropolitano, según testigos el señor estaba en la fila para recargar su tarjeta cuando de un momento a otro se desvaneció. Según testigos, el occiso habría fallecido a causa de un infarto.

Ante este lamentable suceso, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso su cierre temporalmente de esta estación, a fin de que llegue la policía y peritos para que realicen las investigaciones correspondientes.

Algo que también reportaron las autoridades es que no lograron dar con los datos personales del fallecido, ya que no portaba con sus documentos de identidad.

Al ver al hombre tendido sobre el suelo, sin presentar algún signo vital, personal de seguridad de la mencionada estación llamó a emergencias. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron para brindar los primeros auxilios al sujeto, constataron que no tenía pulso y confirmaron su muerte.

Hasta el lugar llegaron los policías de la dependencia de Surquillo para mantener el orden y tranquilidad. Asimismo, el personal de la ATU también se hizo presente para apoyar en el embarque y desembarque del público usuario.

ATU INFORMA

“¡Atención, usuario! Debido a un lamentable suceso ocurrido en la Estación Domingo Orué del Metropolitano, se restringe momentáneamente el servicio en dicha parada en ambas direcciones. Agradecemos su comprensión”, informó la ATU en Twitter.

¿QUÉ ES UN ATAQUE CARDÍACO?

El ataque cardíaco se produce cuando se bloquea el flujo de sangre que va al corazón. Por lo general, el bloqueo es una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que forman una placa en las arterias que alimentan el corazón (arterias coronarias), según explica el portal médico Mayo Clinic.

Síntomas

Los signos y síntomas de un ataque cardíaco incluyen:

Presión, opresión, dolor, o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos, que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda

Náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal

Falta de aire

Sudor frío

Fatiga

Aturdimiento o mareos repentinos

Durante un ataque cardíaco, una placa puede romperse y derramar el colesterol y otras sustancias en el torrente sanguíneo. Se forma un coágulo de sangre en el sitio de la ruptura. Si el coágulo es grande, puede bloquear el flujo de sangre a través de la arteria coronaria, privando al corazón de oxígeno y nutrientes (isquemia).

Puede que tengas una obstrucción completa o parcial de la arteria coronaria.

La obstrucción completa significa que has tenido un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (STEMI).

La obstrucción parcial significa que has tenido un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (NSTEMI).

Woman with heart ache / having heart attack

¿Qué hacer si ves que una persona podría estar teniendo un ataque cardíaco?

Si ves que alguien está inconsciente y crees que está teniendo un ataque cardíaco, primero llama a la asistencia médica de emergencia. Luego, verifica si la persona está respirando y tiene pulso. Si la persona no respira o no le encuentras pulso, comienza a realizarle RCP.

Presiona rápido y con fuerza el pecho de la persona, a un ritmo relativamente rápido: entre 100 y 120 compresiones por minuto.

Si no has recibido capacitación para hacer una RCP, los médicos recomiendan realizar solo compresiones en el pecho. Si has recibido capacitación para hacer una RCP, abre las vías respiratorias y proporciona respiración de rescate.

SEGUIR LEYENDO