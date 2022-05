Día de la Madre: Cuatro futbolistas de la Liga 1 le rinden homenaje en este día especial

Si bien el Día de la Madre debería celebrarse todos los días, como una manera de agradecimiento por todo que hicieron -y en muchos casos siguen haciendo por nosotros-, este domingo 8 de mayo de 2022 se celebra una nueva fecha de esta fecha especial.

El fútbol no es ajeno a esta celebración. Infobae conversó con cuatro futbolistas de la Liga 1 para preguntarle sobre sus progenitoras en homenaje a su día.

Estas fueron las cuatro preguntamos que le hicimos a Carlos Grados, Jean Pierre Archimbaud, Diego Enríquez y Xavi Moreno:

1. ¿Cuánto influyo tu madre para que hoy seas una persona de éxito?

2. ¿Cuál fue el primer regalo que le hiciste por su día ?

3. ¿Qué sorpresas sueles darle en su día ?

4. Muchas veces el fútbol es sacrificado, porque hay turnos entre los estudios y el colegio, ¿cómo te apoyaba en tu formación como jugador?

5. ¿Cómo describes a tu mamá?

6. ¿Qué le dirías a tu mamá?

Carlos Grados - Universidad César Vallejo

Carlos Grados junto a Aurora Heredia, su madre, en el día de su matrimonio

1. Gracias a mi mamá conseguí todo. Me enseño la disciplina, ya que ella fue padre y madre para mí y siempre la tendré en mi corazón.

2. Le regalé mi camiseta y guantes cuando debuté. Cuando gane un buen dinero le compré su departamento.

3. Le llevo rosas, la invito a almorzar y disfrutamos su playa favorita Punta Hermosa.

Carlos Grados junto a Aurora Heredia, su madre.

4. Solo la veía para cenar y dormir juntos. Ella trabajaba hasta las 4 de la tarde y yo a esa hora estaba entrenando. Lo importante fue que nunca perdimos la comunicación.

5. Una mujer luchadora y perseverante que te enseña todos los días el significado realmente de una mama trabajadora.

6. ‘Gordita Pompis’, te amo más que a nada en este mundo y gracias por tanto amor, dedicación y trabajo para hacerme lo que soy.

Jean Pierre Archimbaud - Melgar

Jean Pierre Archimbaud junto a su madre en esta linda postal

1. Siempre lo he dicho y lo seguiré recalcando: si yo soy futbolista profesional es gracias a mi mamá.

2. Sin temor a equivocarme debe ser algún detalle o manualidad en el colegio por el Día de la Madre. Seguro fue eso de todas maneras, pero que haya sido con mi dinero fueron unas rosas, un bonito arreglo floral como detalle por su día.

3. Levantarme temprano, comprar el desayuno que le gusta. Recuerdo que comemos pan con chicharrón y jugo de papaya en el Rímac. Luego, le doy su regalo y salimos a almorzar para pasar su día como ella quiere y lo merece. Así tiene que ser todos los días en realidad, pero el Día de la Madre siempre es muy especial y bonito. La madre es el mejor ser humano que tenemos en nuestras vidas.

4. Mi mamá me llevaba siempre a los entrenamientos desde muy chico. Ya cuando crecí, iba solo a los entrenamientos. Me ayudó en mi formación como ser humano. Soy muy agradecido sobre cómo me crió y guió. Hasta ahora me sigue aconsejando porque para muchas madres siempre seremos sus ‘hijitos’.

5. Una buena mamá, mejor persona aún, que engríe mucho a sus hijos y que te dice las cosas como son, fuerte y directa.

6. Le agradezco por darme la vida, por formarme como lo hizo y darme valores. La amo con todo mi corazón y siempre va a contar conmigo.

Diego Enríquez - Binacional

Diego Enríquez, arquero de Binacional tiene un gesto hacia su madre.

1. Influyó bastante, es un pilar fundamental para mí. Gracias a ella pude conseguir varias cosas. Me apoya en los buenos y malos momentos, un apoyo fundamental para el soporte de mi carrera como futbolista.

2. El regalo lo hago juntos a mis tres hermanos. Preparamos o compramos algo para que se sienta feliz. Estoy contento que aún siga a mi lado.

3: Normalmente una comida y regalos. Siempre viene a verme cuando Binacional juega de local. Es una gran motivación.

4. Ha sido un gran sacrificio, más cuando estaba en juveniles. Estaba en el colegio y entrenaba por las tardes, pero mi mamá me apoyaba bastante. Incluso, me dejaba en claro que el fútbol y los estudios tenían que ir de la mano, por eso, sigo la carrera de Derecho. Me ha impulsado a hacer grandes cosas, tomar buenas decisiones y es un pilar fundamental en mi vida.

5. Es una gran mamá, una mujer luchadora, que en todos los momentos siempre sabe darte un buen consejo, lo cual me ayuda a mejorar. Hay mucha comunicación para que me vaya bien tanto en el fútbol como en la vida.

6. Agradecerle por el sacrificio que ha hecho por mí y mi familia. Mis padres han dado todo por nosotros y creo que está dando frutos. Por ella, estoy donde estoy. Poco a poco, estoy logrando el éxito de mi carrera y sigo adelante para que se sienta orgullosa.

Xavi Moreno - Sport Boys y seleccionado sub-20

Xavi Moreno - jugador de Sport Boys y seleccionado sub-20

1. Mi mamá juega un rol importante para mí. Es una inspiración porque salió adelante desde muy pequeña junto a mi madre. Influyó demasiado en mí en varios logros durante mi corta edad.

2. No recuerdo bien cuál fue el primer regalo. Pero me acuerdo cuando hicimos un imán para el refrigerador que hicimos en el nido. Allí decía ‘feliz día, mamita hermosa’, acompañado de una carta.

3. Cuando vivía con mi papá y mis hermanas solíamos prepararle el desayuno, otras veces le escribíamos una carta. En el Día de la Madre suelo llevarla a comer y comprarle un detalle.

4. Mi mamá, junto a mi padre, siempre me apoyaron desde que decidí dedicarme al fútbol. Me acompañaba a todos los partidos, así fuera muy lejos.

5. Mi mamá es humilde, sencilla, graciosa, todo siempre lo hace con cariño. Ella busca lo mejor de mí. Es mi heroína.

6. Mamita linda, quiero decirte que eres la persona más especial que tengo en mi vida. Te amo mucho más que mi vida y te amaré siempre hasta el finita.

Nota del redactor: Quiero, también, saludar a mi madre mediante este texto y agradecerle por todos estos años de enseñanza. Te amo mucho, mamá. Eres lo más valioso que tengo en mi vida. Eres mi ejemplo de lucha porque me inculcaste a no desistir ante la adversidad. Eres mi seguidora en cada entrevista que hago desde que ejerzo el periodismo. Luz María, que la vida y Dios te sigan dando salud.

SEGUIR LEYENDO