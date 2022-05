Starlink de Elon Musk llega al Perú: ¿qué servicios ofrecerán y qué costo tendrían?

FILE PHOTO: SpaceX founder and Tesla CEO Elon Musk speaks on a screen during the Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, Spain, June 29, 2021. REUTERS/Nacho Doce/File Photo

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgó a la empresa Starlink Perú una concesión única para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo de 20 años, para operar en todo el territorio nacional.

Ello mediante la publicación de la Resolución Ministerial N° 362-2022-MTC/01.03, difundida hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

En esta resolución se estableció como los primeros servicios a prestar:

- Servicio portador local en la modalidad conmutado y no conmutado

- Servicio portador de larga distancia nacional en la modalidad conmutado y no conmutado

- Servicio portador de larga distancia internacional en la modalidad conmutado y no conmutado.

Recordemos que Starlink es una empresa que nació como proyecto de SpaceX para la creación de una constelación de satélites de internet. Su objetivo es brindar un servicio de banda ancha, baja latencia y bajo costo. Por lo que ofrecen básicamente internet satelital para personas y empresar.

COSTOS DE SERVICIOS

En el sitio web oficial de la firma, se pueden ver los precios oficiales de Starlink en otros países. El servicio cuesta US$ 99 por mes con una tarifa única de equipo de US$ 499. Sin embargo, a fines de marzo, se reportó un alza de precios de a US$ 110 mensual y el equipo US$ 599. Por su parte, Starlink Premium cuesta US$ 500 por mes con una tarifa única de equipo de US$ 2.500.

En cuanto a la instalación de Starlink, la misma es totalmente gratuita ya que se trata de una “autoinstalación”. Una vez que se abona la tarifa de equipo, se le envía al usuario un kit Starlink, que incluye lo siguiente: Starlink (su plato que es circular o rectangular); el router Wi-Fi/fuente de alimentación, los cables y la base.

Hay que decir que estos son precios referenciales y no significa que sea lo que se vaya a cobrar en el Perú. La empresa todavía no ha especificado qué servicios en particular proveerá.

SERVICIOS PÚBLICOS

De este modo aprobó el contrato de concesión única a celebrarse con la empresa Starlink Perú para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, el que consta de 28 cláusulas y forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

En este sentido, autorizó al director general de Programas y Proyectos de Comunicaciones para que en representación del MTC suscriba el contrato de concesión única referido, así como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a suscribir la escritura pública del referido contrato y de las adendas.

Precisa que la concesión otorgada quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo correspondiente, si el contrato de concesión única no es suscrito por la empresa Starlink Perú en el plazo máximo de 60 días hábiles computados a partir de la publicación de la presente Resolución Ministerial.

Para la suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el derecho de concesión y con la presentación de la Carta Fianza que asegure el inicio de operaciones, agrega.

