Delincuentes se hacen pasar por militares o empresarios para robar dinero a mujeres

La delincuencia no conoce límites cuando de métodos se trata. Los estafadores aprovechan cada herramienta a su disposición para cometer sus crímenes y la virtualidad ha resultado ser una gran aliada para sus fines. Recientemente se ha registrado el uso de este medio para engañar a víctimas adoptando personalidades falsas con el fin de solicitar sumas de dinero al mismo tiempo que apelan a los sentimientos de las personas. Un informe de Latina revela que por lo menos 20 mujeres han sido víctimas de esta modalidad entre el 2021 y lo que va del 2022.

La División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri ha detectado que algunos delincuentes apuntan a personas divorciadas, viudas o solteras como sus primeros intentos para cometer el crimen. Una mujer identificada como Ángela Copelo resultó ser engañada por un sujeto quien se hizo pasar por miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Luego de entablar una amistad y una relación entre ambos, fue solicitando dinero que su víctima iba depositando en cuentas bancarias nacionales.

“Lo conocí a través de una aplicación. Dijo llamarse William y que era un supuesto soldado de Estados Unidos, jefe de batallón y que estaba en Irak... Yo era la pareja por la que iba a venir al Perú a casarse conmigo. Me mandaba fotos de su hija y en el campamento con otras personas”, contó Copelo.

Delincuentes se hacen pasar por militares o empresarios para robar dinero a mujeres

Con el paso del tiempo la relación entre ambos se fue fortaleciendo llegando incluso a conseguir que Ángela Copelo le entregue S/ 60,000 a través de diversos depósitos. “Saqué mi AFP, empeñé mi auto. Quedé endeudada hasta el copete”, recuerda la víctima.

“Me hizo creer que mandó una maleta a Perú e incluso a mi me llegó el documento de haber mandado. Dijo que era un maletín con un millón de dólares pero que debía abonar sumas de dinero para retirarlo y para la seguridad en el traslado. Primero depósito dos mil soles, luego me dijo que había problemas y pedían más dinero”, agregó Copelo.

La constante solicitud de dinero la llevaron hasta las autoridades donde sentó una denuncia. Ante las mismas, otras mujeres ya habían compartido un testimonio similar. Estas aseguraron que fueron enamoradas a través de las redes y motivadas a invertir en negocios virtuales. Las comunicaciones eran amenas, la amistad florecía, pero solo a través de conversaciones escritas. Los delincuentes compartían supuestas imágenes de sus familias, centros de trabajo y demás, pero se rehusaban a realizar llamadas virtuales.

CUIDADO CON LOS CIBERDELITOS

El internet es un espacio que brinda muchas oportunidades, incluso a los delincuentes. Por ello las autoridades alertan a la población a evitar caer en estafas y denunciarlas ante las autoridades en caso sean víctimas de estas. La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía señaló que se estima que 300 denuncias son recibidas mensualmente.

La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía señaló que se estima que 300 denuncias son recibidas mensualmente.

Las modalidades son diversas, entre las que destacan clonación de tarjetas, compras fraudulentas por internet, transferencias de fondos no autorizados, retiros no autorizados o transferencias no autorizadas. Los delincuentes, según el coronel PNP Erick Ángeles, jefe de la Divindat, los ciberdelincuentes recurren al email masivo, las redes sociales, sitios web falsos y mensajes de texto para estos ciberdelitos.

Resulta importante que las víctimas reporten este tipo de casos para que las autoridades puedan hacer el seguimiento apropiado a quienes intentan engañar a la ciudadanía. Solo denunciando se podrá proceder con los protocolos establecidos.

SEGUIR LEYENDO