Tula Rodríguez en medio de lágrimas hace pedido a Magaly Medina: “Ya para, le haces daño a mi hija”

Tula Rodríguez no se quedó callada ante las acusaciones de la primera esposa de Javier Carmona, Paola Bisso, quien apareció en el programa de Magaly Medina para acusarla de querer quedarse con algunas propiedades de la herencia que le dejó el difunto gerente a sus primeros hijos.

En medio de su pronunciamiento, la conductora de En Boca de Todos se dirigió directamente a la popular ‘Urraca’ para hacerle un pedido especial. La actriz no pudo contener las lágrimas y con la voz entrecortada aseguró que no le da vergüenza decirle que pare de hablar de los problemas legales que tiene por bienestar de su hija Valentina.

“Yo te voy a hablar a ti Magaly de mujer a mujer y de madre a madre. No tienes idea el dolor que le causa esta situación a mi hija. Tengo años trabajando para trabajar en su estabilidad y pueda aprender a aceptar que ya no está su papá”, comenzó diciendo la presentadora televisiva.

Asimismo, señaló que lo único que quiere es que su pequeña tenga las mismas oportunidades que en su momento gozaron sus hermanos mayores de estudiar en el extranjero. Además, resaltó que la más afectada actualmente es su primogénita ya que sigue siendo menor de edad.

“Si yo tengo que agachar la cabeza y pedirte Magaly, por favor, no me da vergüenza , porque si esto le va a ayudar a calmar un poco el dolor a mi hija lo voy a hacer, Magaly, por favor, para, no tienes idea de cómo estoy retrocediendo o lo que ha ocasionado esta situación ayer en mi hija. Ella ya tiene 13 años y está en la edad más complicada donde tiene todas sus emociones hoy alteradas, no tienes idea de cómo me ha costado trabajar para que ella esté bien”, dijo llorando la exvedette.

Finalmente, recalcó que no está culpando a la periodista por presentar dicho informe en Magaly TV La Firme el último 02 de mayo; sin embargo, pidió conciencia para saber a quién se le da la oportunidad de aparecer en televisión.

“No te estoy culpando, pero sí creo que tenemos que ser conscientes a quien le estamos dando pantalla para que hable así, si tienen la moral real para hablar así. Hoy Valentina no está pasando por un buen momento, no me queda de otra que decirte que te amo, que esta es una piedra más en el camino, tú y yo sabemos la verdad, las dos nos unimos para sumar fuerzas”, añadió.

