IPD descarta mal uso de entradas de cortesía cedidas a funcionarios públicos para ver a la selección

| Foto: Agencia Andina

El último domingo, un informe del programa Punto Final reveló que, mientras miles de peruanos pugnaban por conseguir entradas para el último partido de la selección peruana, disputado en Lima contra Paraguay, integrantes de la mesa directiva del Congreso, ministros de Estado y hasta el vacado alcalde de Lima, Jorge Muñoz, solicitaron o recibieron gratis entradas a cómodos palcos del Estado Nacional e invitaron a familiares y amigos que no ocupan ningún cargo público.

COMUNICADO IPD

Este lunes, desde el Instituto Peruano del Deporte (IPD), que ofreció o se le solicitó palcos para el día del encuentro, a través de su presidente, Rubén Trujillo Mejía, descartó algún mal uso de las entradas cedidas a los funcionarios públicos, ya que se trataría de entradas de cortesía.

El IPD informó que no fue el organizador del evento deportivo, y que, por tanto, no tiene ninguna injerencia en las entradas que se emiten para los partidos de la selección peruana o eventos similares.

Aseguraron que “las entradas de cortesía que recibimos como institución arrendadora del Estadio Nacional son precisamente para entregar a los invitados que la institución considere pertinente”.

“No existe correlación entre dichas entradas y el público en general puesto que su naturaleza es ser un obsequio para invitados, como su nombre lo indica y figura de ese modo en el contrato de arrendamiento. Es decir, no tienen un valor comercial, no se pueden vender, ni mucho menos su uso desplaza a ningún ‘hincha de a pie’ de su derecho de ingresar al recinto deportivo”, añadieron.

DESTINO DE ENTRADAS DE CORTESÍA

Por otro lado, resaltaron que la mayor cantidad de entradas de cortesía fueron destinadas a instituciones benéficas como el INABIF, el puericultorio Pérez Aranibar, entre otras. “No se pudo concretar la inclusión de algunas más, como la primera línea de ESSALUD o CONADIS”, aseguraron.

Indicaron que el IPD, como propietario del recinto deportivo, también toma en cuenta a sus trabajadores, entre quienes realiza un sorteo para acceder a las entradas.

“JERARQUÍA DE ESTADO”

Por otro lado, explicaron que las otras entradas de cortesía cedidas a los funcionarios del Estado, se ofrecieron respetando la jerarquía del Estado y consideraron que eso no representa ningún mal uso, “puesto que la finalidad es precisamente que los invitados participen del evento gracias a la disposición del arrendador, en este caso la FPF”.

“(Se señala que) su comercialización, por ejemplo, constituiría un uso indebido y queda claro que eso no ocurrió”, añaden.

“Reiteramos que el manejo de las entradas de cortesía ha sido completamente transparente, ordenado y correcto, tal es el compromiso que el IPD ha asumido ante la ciudadanía”, finaliza el comunicado.

¿DELITO DE PECULADO?

Para la doctora Rommy Chang estas entradas cedidas por un privado al IPD deberían considerarse como un bien público porque serían parte de la contraprestación del privado por el uso de un bien público (Estadio Nacional).

“Todo lo que se entregue, producto del acuerdo, corresponde a un bien público y pertenece al Estado. Tanto el dinero como las entradas”, explicó a Punto Final.

Sin embargo, para el presidente del IPD, la contraprestación solo sería el dinero, pero no las entradas que “son de cortesía”.

En cambio, para Rommy Chang aquí se podría hablar de delito de peculado que sanciona la sustracción o el mal uso de bienes que son considerados de dominio público y que solo deberían ser utilizados para beneficio del Estado.

Congresistas, ministros y otros funcionarios habrían usado indebidamente entradas de cortesía del IPD. | Video: Punto Final

