Representantes de gremios y conglomerados rechazan la convocatoria de una Asamblea Constituyente

Nuevas voces en contra de la Asamblea Constituyente oficializan su postura, esta vez por parte de representantes de gremios y conglomerados empresariales que se reunieron en un evento denominado Empresarios unidos por el Perú. Desde el emporio comercial de Gamarra dieron a conocer su unánime posición frente a los intentos del Ejecutivo de convocar a un referéndum en el que la ciudadanía expresaría su sentir sobre la convocatoria de una Constituyente encargada de escribir una nueva Carta Magna.

Casi doscientos grupos empresariales mostraron su rechazo al proyecto que tiene como finalidad la instalación de una Asamblea Constituyente “ya que no solucionará los problemas inmediatos que sufre la población ni mejorará la calidad de vida de los peruanos”. Los Empresarios unidos por el Perú señalaron que su solo anuncio causó un clima de incertidumbre que afectó las inversiones. “Lo que debemos hacer es enfocarnos en la recuperación de empleos dignos y la mejora de los ingresos de los peruanos. Creemos en los cambios que resuelvan problemas concretos, pero dentro del actual marco constitucional”, se lee en el comunicado.

Ana María Choquehuanca, exministra de la Mujer y presidenta de la Asociación de Pymes del Perú.

“¿Acaso es fácil hacer empresa en el Perú? ¿Quién le ha dicho a usted que es fácil hacer empresa si las reglas de juego no son las más propicias? ¿Sabe que es el amor a la patria lo que nos motiva a empujar la rueda productiva? Lo único que le pedimos a usted es que no considere el plan A y le damos un aporte, el plan B, que significa dar un giro de 180 grados a sus decisiones y un cambio de gestión”, señaló Ana María Choquehuanca, exministra de la Mujer y presidenta de la Asociación de Pymes del Perú.

DEMANDAS LEGÍTIMAS

El impacto de la pandemia del COVID-19 fue un primer gran golpe para la economía del país, pero junto con la crisis política que se vive desde hace varios meses, la situación ha sido más complicada para el sector empresarial y todos los que se benefician de este. Ante ello, el comunicado presentado solicitó la promoción de políticas públicas enfocadas en la reactivación de las micro y pequeñas empresas “que representan el 99.5% de las unidades empresariales del país y que generan millones de empleos. No se pueden seguir dictando medidas perjudiciales contra este sector y sus trabajadores, que les impide transitar a la formalidad y contar con derechos laborales y protección social”.

Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación de Pymes del Perú, preguntó al jefe de Estado por qué se había ensañado con el empresariado. Foto: ADEX

“Demandamos recuperar la institucionalidad y la calidad de los servicios al ciudadano, revertir la pérdida de oportunidades y empleos que están afectando, sobre todo, a las micro y pequeñas empresas, la producción minera, a los productores agrarios que no cuentan con fertilizantes, al sector turismo, entre otros. Debemos fomentar un clima de estabilidad para atraer inversiones que generen trabajo en todas las regiones del país”, se lee en el comunicado mencionado.

“Nosotros siempre hemos querido hablar con el presidente, como lo hemos hecho en todas las gestiones gubernamentales, pero Castillo no voltea a mirarnos. Lo que hace son decretos supremos en contra de la empresa peruana”, señaló Choquehuanca sobre el trato recibido desde que el presidente Pedro Castillo asumió funciones. “¿Por qué se ha ensañado con el empresariado? ¿Por qué hace caso a esos asesores que lo empujan a tomar malas decisiones? No sentimos que haya voluntad política para generar empleo”, agregó la representante del empresariado. Hasta el cierre de esta nota, no se había dado cuenta de algún pronunciamiento por parte del jefe de Estado ante los reclamos mencionados.

