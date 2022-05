Congresista de Perú Libre es echada de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa

La clase política sigue sintiendo los efectos de la crisis de legitimidad que atraviesan. La más reciente muestra de rechazo a quienes llevan las riendas del país lo vivió la congresista de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez, precisamente en el Día del trabajador. Durante su visita a Arequipa, la parlamentaria intentó sumarse a una manifestación organizada por la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA) de aquella región del país; sin embargo, el recibimiento no fue el esperado.

Entre los que se disponían a salir a las calles para alzar su voz de protesta hubo quienes se percataron de la presencia de la congresista oficialista, hecho que motivó que la arengas iniciaran antes de recorrer la ciudad blanca. “Fuera, fuera, que se vaya, que se vaya la congresista”, se empezó a escuchar. Cada vez más asistentes se unían al reclamo por lo que Aguera Gutiérrez optó por ceder y retirarse de los ambientes de la FDTA.

Los inconvenientes no finalizaron con su salida del local. Los trabajadores reunidos siguieron gritando llegando a tildarla de “traicionera”. “No le alcanza la plata”, señalaron algunos recordando los comentarios de la congresista sobre el sueldo que reciben los parlamentarios. Por su parte, Aguero decidió continuar con su retiro por las calles de Arequipa.

Lugue Espinoza, secretario del gremio de construcción civil, aprovechó su conversación con los medios de comunicación para referirse a la escena que sucedía a pocos metros de él. “Los congresistas utilizan en su oportunidad al pueblo, vienen a estirar la mano para conseguir su objetivo de ser congresistas. Una vez que llegan al Congreso, poco o nada hacen por los trabajadores”, reclamó a la prensa.

Congresista de Perú Libre es echada de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa

Lo señalado por la congresista de Perú Libre sobre lo insuficiente que resulta su suelo de parlamentaria también fue recordado por dirigente. “Cómo es posible que una congresista que gana por encima de los 15.000 soles diga abiertamente al pueblo que no le alcanza el sueldo. Si 15.000 soles no le alcanza, ¿qué será el sueldo mínimo que se les paga a los trabajadores?”, agregó.

POLÉMICO COMENTARIO

“Les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles, ¿Cuánto recibimos? 10 mil, ¿Cuánto nos descuentan y a dónde se va? al seguro de salud”, fueron las palabras que despertó el rechazo de buena parte de la población, sobre todo porque fueron dichas mientras varias familias atraviesan una crisis provocada por el alza de precios.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que María Aguero soltaba comentarios de este tipo. Ya en setiembre del 2021 se quejó del sueldo que recibía durante una entrevista con radio Yaraví en Arequipa. En aquel entonces, hizo referencia al proyecto de ley que buscaba la reducción de sueldos de funcionarios públicos.

María Agüero critica el sueldo que percibe como congresista.

“Cuando he sido candidata, cuando me dijeron ¿usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista?, mi respuesta ha sido: la vida en Lima es bien cara. Si queremos hacer buena gestión y representar a los lugares alejados, yo le diría que el sueldo de congresista, a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que recibo. (...) El sueldo a mí no me alcanza por todo el trabajo y compromiso que tenemos”, manifestó.

Los comentarios rechazando lo dicho también se hicieron oír en aquella ocasión a lo que la congresista optó por retractarse, aunque señaló que su mensaje no había sido entendido como ella esperaba. Cabe mencionar que en la actualidad, los congresistas de la República reciben 16 sueldos de 15,600 soles al año, más bonos extraordinarios.

SEGUIR LEYENDO