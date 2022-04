Sujeto fue rechazado por mujer, enloqueció de celos al verla con su pareja e intentó atropellarla

Un hombre intentó acabar con la vida de una mujer, quien se había enamorado, al enterarse de que ella mantenía una relación sentimental con otra persona.

El hecho ocurrió el pasado 27 de abril, en la cuadra 5 de la avenida Guardia Peruana en Chorrillos. Según la víctima, un día antes, John Eduardo Aire Valencia, en una reunión le arrebató sus cosas, para luego citarla en el lugar, donde intentó arrollarla.

“Yo creo que la intención de él fue que lo que lo llame o vaya tras de él, pero yo no, qué se lleve mis cosas se las pediré luego no”, dijo la víctima.

Ya en el lugar pactado, al verla acompañada de su pareja, Jhon Aire Valencia arremetió con su auto contra ambos, que de milagro salvaron sus vidas.

“Mi enamorado, lo que ha hecho es jalarme del brazo y empujarme, nos hemos caído los dos a la vereda, yo no me pude levantar, me doblé el pie, tengo hematomas en el cuerpo. Estoy muy mal emocionalmente”, confesó la victima.

Para la policía se trataría de un intento de feminicidio y no de un accidente de tránsito como trato de justificar el acusado.

“Reconoce que ha participado en el hecho, pero quiere evadir su responsabilidad manifestando que ha habido un desperfecto mecánico, por eso, que se ocasionó el accidente. Presuntamente ha querido atentar contra la integridad física de la persona, es por eso, que ha sido puesto a disposición por tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio”. comentó el comandante de la policía, Paul Araníbar Zambrano.

John Eduardo Aire Valencia también fue denunciado por acoso, su victima ha solicitado garantías para su vida y en las próximas horas, el Ministerio Público estaría solicitando prisión preventiva contra el agresor.

¿A qué se dedica John Eduardo Aire Valencia?

Según su perfil profesional de LinkedIn, él se dedica como asistente administrativo de una universidad particular del país.

Sujeto intentó atropellar a mujer que se negó a ser su pareja. VIDEO: TVPerú

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).









