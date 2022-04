Jorge Muñoz retira acusaciones contra el JNE: “No pretendí ofender su labor”

Jorge Muñoz fue vacado de su cargo.

“Se equivoca conmigo, presidente Cerrón. Llevaré mi lucha por la verdad y la decencia hasta los tribunales internacionales y a las calles, junto con los millones de ciudadanos que no quieren retroceder a la oscuridad de la injusticia, el abuso, el totalitarismo y la pobreza”, publicó en su cuenta de Twitter tras enterarse que no continuaba más al frente de la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, esta tarde, Muñoz Wells retiró las expresiones vertidas contra el JNE . A través de un comunicado se dirigió a su presidente, Jorge Luis Salas Arenas, para indicarle que no pretendía ofender la labor de la entidad.

“Manifiesto que las expresiones vertidas, ante los medios de comunicaciones y redes sociales, no han pretendido ofender la labor de la entidad que usted preside. Por ello, retiro cualquier palabra o frase que haya podido mellar la imagen de la entidad”, se lee en el escrito enviado.

Continuó la misiva explicando que el Jurado Nacional de Elecciones debe abrir “una investigación exhaustiva del caso”, ya que “hay indicios razonables que lo llevan a pensar que en su vacancia ha habido actos al margen de la ley”.

En el documento, Jorge Muñoz aclaró que ostenta el cargo de alcalde de Lima Metropolitana desde enero del año 2019 de manera transparente, “aunado a una carrera política intachable mal servicio de la comunidad”.

“Mi persona, respetuoso del estado de Derecho Constitucional Democrático, una vez que sea notificado de manera formal con la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones, analizará tomar las acciones legales que correspondan”, expresó.

Misiva enviada por Muñoz Wells a Salas Arenas.

“ME TOMARÉ UN TIEMPO PARA PODER DESCANSAR”

En declaraciones anteriores, el aún burgomaestre indicó que se tomará un descanso luego de haber trabajado de manera continua como alcalde de Lima y Miraflores. “Yo estoy concentrado en el cierre de lo que tengo que entregar ordenadamente. Después me tomaré un tiempo para poder descansar”, señaló ayer a América Noticias en una de sus últimas inspecciones al by pass de Javier Prado.

“Yo he trabajado ininterrumpidamente durante mucho tiempo. He sido dos veces alcalde de Miraflores, después empalmé con Lima. Lo que corresponde es un periodo de descanso”, continuó.

Agregó que no participará en las elecciones municipales y regionales de octubre porque están muy próximas y que luego evaluará alguna participación en política. También recordó que ya no es parte de Acción Popular, partido con el que llegó a la Alcaldía de Lima. “Voy a seguir trabajando para el bienestar de mi país y mi ciudad”, dijo.

APUNTA AL EJECUTIVO

“Ahora paso a ser una persona que estará más en la calle y seguiré diciendo las cosas que no me parecen de las instituciones del país. Y estaré vigilante de que se cumplan los trabajos en la municipalidad”, puntualizó en Canal N sobre su nuevo rol sin cargo público.

En cuanto a la posibilidad de asumir un cargo político en el futuro, precisó que el Legislativo no se lo suyo, y que el apunta al Ejecutivo. “Soy un hombre más ejecutivo, no me imagino en un Legislativo. Yo soy abogado, cuando estudiaba derecho siempre pensaba que sería bueno participar en una de las cámaras del Congreso. Pero ahora no. El Ejecutivo podría ser…”.

