Universitario: Jorge Araujo defendió posición y presencia de Ángel Cayetano en el equipo titular

El técnico de Universitario de Deportes, Jorge Araujo, explicó el cambio de posición del futbolista uruguayo Ángel Cayetano y su confirmación en el once titular, pese a las críticas sobre su desempeño en el equipo en la presente temporada.

Cayetano fue uno de los jugadores más criticados del clásico del fútbol peruano en el que Universitario perdió 4-1 ante Alianza Lima en el estadio Monumental.

El DT crema lo ratificó su confianza en el duelo ante Sport Boys en el partido de estreno con buzo crema como técnico interino tras la salida del estratega charrúa Álvaro Gutiérrez. Tras el choque con el cuadro rosado, el ‘Coco’ Araujo comentó su decisión.

“Tengo la información que es contención. El año pasado fue uno de los mejores centrales del torneo uruguayo, esa es la información que tengo. Obviamente no es cualquier cosa decir eso, es algo importante y tomé la decisión utilizarlo de central. Tiene condiciones para cumplir en esa posición y en el partido con Boys cumplió de buena manera”, afirmó Araujo en declaraciones al programa ‘Zona mixta’ de Movistar Deportes.

El DT reveló que la derrota ante Alianza sigue en el ambiente, pero trabaja para superar el episodio negativo. Además, analizó el desempeño del equipo en su debut con empate 1-1 ante Sport Boys.

“Obviamente todavía queda en el aire el partido con Alianza, pero nosotros estamos pasando la página lo más rápido posible. Nos enfocamos en el primer partido que nos tocó ayudar al equipo con Sport Boys. La actitud durante la semana ha sido positiva, incluso ha ido mejorando. Sabíamos que ese partido era importante para darle vuelta al clásico y creo que el equipo mostró buenos rasgos, sobre todo en el primer tiempo que tuvimos bastantes oportunidades y actitud de parte del equipo. En el segundo tiempo intentamos mantener lo mismo, pero físicamente nos costó sostenerlo. Estamos en eso, mejorando”, agregó Araujo.

El técnico crema hizo jugar al futbolista charrúa como defensa central en el último partido de la Liga 1 2022

En otro momento, Jorge Araujo reveló sus sensaciones luego de asumir el desafío de asumir la dirección técnica de Universitario. Asimismo, mencionó que se siente en casa y el club es parte de su vida.

“Yo tengo una experiencia de un año y un poco más como entrenador profesional con Cantolao. Me siento fuerte en ese sentido, siento que tengo cierta experiencia que me ayuda y me he venido preparando en este tiempo para mejorar. Yo lo afronto de manera natural. Soy un exjugador del club en el que me formé desde los 9 años y para mí es más fácil. Lo tomo con naturalidad, no siento presión por ningún lado, considero que es una gran responsabilidad. El equipo tiene que estar arriba lo más rápido posible. Sabemos que el club lo merece y tiene que estar siempre peleando en los primeros lugares todos los años. Me siento en un hábitat natural”, concluyó.

Universitario enfrentará a Atlético Grau el próximo domingo 1 de mayo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Municipal de Bernal en Piura.

