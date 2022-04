Manuel Barreto: “La administración de la ‘U’ muestra vocación de apoyar al fútbol formativo” | Foto: Universitario de Deportes

El jefe de la Unidad Técnica de menores de Universitario de Deportes, Manuel Barreto lleva muchos años trabajando en el fútbol formativo, por eso, conoce de cerca todas las deficiencias con los que los jóvenes futbolistas pasan para luchar y conseguir el sueño de ser futbolistas profesionales.

Barreto hace una pausa a sus actividades y habla con Infobae sobre el nuevo centro de Alto Rendimiento y da detalles sobre lo que busca lograr con los nuevos talentos de Universitario de Deportes.

Usted tiene mucho tiempo trabajando en menores, ¿con qué problemática se ha encontrado trabajando en el fútbol formativo?

Siempre he sentido que lo que tenemos que hacer es profesionalizar el trabajo en menores. Creo que es algo que debemos mejorar en el fútbol peruano y ahora he llevado un proyecto donde el club mediante la administración me ha brindado las herramientas y el apoyo para poder darle vida precisamente al proyecto de menores y que se siente un cambio positivo a favor de la institución.

¿Qué le ha pedido la directiva de Universitario de Deportes?

Tratar de instaurar los pilares de un proyecto que permita darle mejores herramientas al jugador de Universitario para que se desarrolle mejor, se forme mejor y podamos tener nuevamente jugadores en el primer equipo listos y aptos que jueguen en Primera División con la ‘U’.

¿Imagino que con ‘El Centro de Alto Rendimiento’ buscarán potenciar a las divisiones menores de Universitario de Deportes?

Yo lo que observo es que como te digo, cuando llegue ya tenía esta administración en su vocación realmente por darle a la ‘U’ lo que merece, ya existía este proyecto de menores de tener infraestructura, y conversando luego, hemos llegado a profundizar de llegar a niveles de detalles importantes, que van a permitir que luego de ejecutarse la obra de uno de los centros más importante del Perú, pero que sea uno de los mejores a nivel Sudamérica.

¿Cuáles son los pilares de este proyecto del Centro de Alto Rendimiento?

El proyecto tiene cuatro pilares que son: alimentación que hemos creado un convenio con el Banco de Alimentos para tener frutas, verduras, tubérculos y legumbres que ayuden al jugador de la ‘U’. Además, de estar buscando un convenio con una empresa de suplementos para ver ese tema. Otro pilar es el tema de las emociones, que está liderada por el grupo de psicólogos. Por último, está el pilar de entrenamiento que se encuentra el Centro de Alto Rendimiento, que venga a apoyar toda la metodología que ya estamos implementando ahora en la ‘U’. También, está el tema de educación, que es muy crucial y por eso hemos desarrollado un convenio con ‘Peru Champs’ para que nuestros jugadores de menores de Universitario tengan la oportunidad de estudiar en uno de los mejores colegios del Perú y se forme de manera integral.

En su anterior club Sporting Cristal también se preocupaban por el tema de educación, ¿ya qué veían mucho las calificaciones para que puedan jugar en los torneos de menores?

Porque sabemos que no hay garantía de que los chicos van a llegar a la profesional. Hay que darle las mejores herramientas para que puedan desarrollarse. Eso para mí me parece clave y además, que estimulen la mente y que ahora es importante en el fútbol, ya no solo es el músculo, sino que todo nace de la cabeza. Por eso, es importantísimo estimular la mente de los jugadores.

¿Por qué no llegan todos al fútbol profesional?

No es fácil convertirse en futbolista profesional, seguro que el entorno ayuda, Por supuesto, que hay que tener un entorno que apoye . Lo importante que ahora la idea nuestra como institución, es poder desarrollar todos los ámbitos del jugador para que llegue de mejor modo arriba.

¿Qué objetivos se ha propuesto a mediano y largo plazo?

Primero es sentar las bases firmes de este proyecto, dejar las áreas establecidas junto al rol de cada área. Como institución entregarle a la ‘U’ una infraestructura importante y moderna que va a engrandecer aún más el club.

¿Cómo va el trabajo de scout en Universitario de Deportes?

Sí, tenemos un grupo de scouts liderado por Milko Gonzales, que está trabajando y ha traído jugadores importantes para las diferentes categorías. Muchos de ellos viven en la ‘Casa Hogar de Lolo’.

¿Qué otros problemas ha encontrado en el tema formativo?

Los problemas siempre tratos de verlos como oportunidades, veo mucho potencial de crecimiento de instaurar las bases del proyecto profesional, moderno que permita formar de la mejor manera y más aún con el apoyo de la administración del club. La idea si tu revisas los éxitos de Universitario en el tricampeonato siempre a sido tener jugadores formados en el club. Esta administración desde que he llegado me muestra esa vocación de querer apoyar al fútbol formativo de la ‘U’.

¿Qué concepto tiene de Piero Quispe?

Piero es un ejemplo importante de lo que es el jugador de Universitario, de los valores que tiene, como la humildad, atrevimiento, esfuerzo, entrega y rebeldía, que son valores que queremos transmitir, pero entendemos que Piero es un chico joven, que tiene que ir paso a paso haciéndose su camino con las presiones normales que implica ser futbolista, sin ponerle a él todo el peso de lo que hace el primer equipo.

¿Tiene como objetivo campeonar en todas las categorías posibles de Copa Federación?

No, la verdad que no es el objetivo principal, porque anteriormente se ha campeonado. Me ha tocado estar a mí en Copa Federación enfrentándome a la ‘U’ y que campeone esa categoría ningún chico llegaba al fútbol profesional. De otros equipos llegaban cinco o seis. Entonces, el principal objetivo para mí es mejorar a los jugadores y que crezcan cada día. Ese es el principal objetivo, hacerlos mejores, que jueguen bien al fútbol y que si logramos eso, como consecuencia de eso, ganaremos.

Y sobre el debut de Jorge Araujo ante Boys, ¿qué nos puede decir?

Todos estamos acá en la ‘U’ como te digo unidos, siendo un solo puño, esperando que ‘Coco’ lo haga de la mejor manera. Eso es lo que sentimos en la interna.

