Gisela Valcárcel lanza mensaje tras furiosa respuesta de Magaly Medina

Gisela Valcárcel hace publicación tras ataques de Magaly Medina. (Foto: Composición)

Magaly Medina no dudó en responder a Gisela Valcárcel este último miércoles 27 de abril luego que la rubia animadora criticara los ampays a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. Para la exvedette, lo que estaba haciendo la periodista es “un circo romano”. Ante ello, la figura de TV no dudó en llamarla “doble moral”.

Asimismo, le recordó la vez que Christian Domínguez le fue infiel a Karla Tarazona en su programa, y nadie hizo nada. Al contrario, Magaly Medina señaló que los que hicieron un circo romano de la situación fueron Gisela y el equipo de producción de su entonces espacio, El Gran Show.

Ante ello, mucho se esperaba la respuesta de Gisela Valcárcel, quien en esta ocasión publicó un mensaje abocado al amor propio . Esta fue acompañado con una música cristiana de Jesús Adrián Romero, uno de sus cantantes preferidos.

“El miedo es contrario al amor... vamos sin miedo, naciste para amar y ser amada. Eres bueno (a) y generoso (a). Solo debes creértelo y todo lo bueno llegará a ti”, escribió la rubia en su historia de Instagram.

Gisela Valcárcel y su publicación en Instagram. (Foto: Instagram)

Cabe señalar que, en muchas ocasiones, Magaly Medina le ha refutado a Gisela sus mensajes de fe, resaltándola como “hipócrita”. Y en su último programa no fue la excepción.

“¿De qué circo romano hablamos? ¿de los que se hacen en tu programa o en el programa de tu hija, que tú también produces? Los circos romanos que has armado dándote de santurrona son bien conocidos en este país, porque en tu programa se han dado las mayores infidelidades, en esos realities, ahí parejas establecidas que han comenzado a bailar, terminaron en grandes romances y grandes sacadas de vuelta”, indicó la periodista en su programa Magaly TV La Firme.

Magaly Medina no dudó en señalar que ella siempre se ha mostrado bastante critica a lo que sale a decir Gisela Valcárcel porque sabe perfectamente que no es honesta en sus palabras y eso lo demuestra en el contenido que hace en sus programas.

“Ella armó su circo romano, ella explota ese tipo de cosas con su cara de santa, pero de santa no tiene nada, su doble moral es absoluta, por eso yo siempre me he quejado de la hipocresía de Gisela Valcárcel, nunca ha sido honesta, siempre tiene un discurso y hace otro”, acotó.

¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL SOBRE LOS AMPAYS?

Magaly Medina usó sus redes sociales para referirse a los ampays que difundió Magaly Medina, indicando que nunca debieron exponerse en televisión.

“Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas es algo que se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana. Lo mismo que yo hago con los demás, es algo que harán conmigo”, comenzó diciendo la presentadora de TV.

Asimismo, recordó la vez que Roberto Martínez le sacó la vuelta. La rubia indicó que nunca lo juzgó de forma pública porque nunca lo creyó correcto.

“Hay imágenes que no debieran aparecer nunca frente a todos. Eso para mí no es correcto, si mi esposo me saca la vuelta y me enseñan un video está bien, si me quieren ayudar, pero ese video es íntimo, no tenemos que asistir a circos romanos si decimos que hemos evolucionado, digo”, escribió sobre su vídeo.

Gisela Valcárcel reflexiona sobre la infidelidad tras los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. VIDEO: Instagram

