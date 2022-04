Controladores aéreos negaron que ganen sueldos de hasta 60 mil soles: “Nos han expuesto a la delincuencia”

Controlador Aéreo | Imagen: Agencia Andina

Hace unos días, un programa periodístico reveló que los controladores aéreos tienen sueldos que llegan hasta los S/ 60 mil soles al mes. Ahora, el secretario general del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (Sucta Perú), Víctor Zavaleta, rechazó esta afirmación y aclaró que ganarían solo hasta S/ 7,100 soles.

Un informe de Punto Final el pasado 25 de abril reveló que varios de los que los técnicos que dirigen desde tierra el tráfico aéreo tendrían sueldos base de entre S/ 4 mil a S/ 7 mil soles; sin embargo, por horas extras y otros conceptos terminaban ganando entre S/ 10 mil a S/ 50 mil soles. Incluso dieron ejemplos: solo en enero, Carlos Oliva Valenzuela ganó S/ 52 mil soles, Marco Antonio Vargas Sagástegui obtuvo S/ 49 mil soles y Luis Javier Montero Aguilar percibió S/ 49 mil soles. En el mes de febrero, Vicente Mendoza Cochas recibió S/ 58 mil soles.

“Nosotros realizamos otras labores fuera del control del tránsito aéreo, como es la labor de instrucción, que se da durante varios meses y Corpac no la paga. Deja que pase hasta 8 meses para pagar las labores de instrucción en un solo mes y eso hace que se desborde las planillas porque no todos ganan así”, explicó Víctor Zavaleta, secretario general del SUCTA.

Sin embargo, pese a estos altos sueldos, ejecutaron una huelga el 14 de abril que paralizó por completo el turismo nacional en Jueves Santo. En su pliego de reclamos, el SUCTA pedía aumentos salariales y conceptos de pagos por días trabajados como los 31 de cada mes desde el año 2016.

Ahora, Zavaleta señala que este programa periodístico busca “desprestigiar” la imagen de los controladores aéreos.

Huelga de controladores aéreos provocó la renuncia del director general de trabajo

“Rechazo categóricamente lo que ha sucedido, nos han expuesto a la delincuencia común diciendo que ganamos exorbitantes sueldos, nos han comparado con el gerente del BCR. Es algo increíble, cuando los sueldos fluctúan entre los S/ 3 mil 700 soles y los S/ 7 mil 143 soles”, dijo en una entrevista con RPP Noticias.

Así, el secretario general del Sucta señaló que la cifra presentada por Punto Final “es inexacta”. Según su explicación, lo que habría sucedido en esos casos específicos es que se acumularon los pagos por otros conceptos, pero señaló que aun así el pago no llegaría a los S/ 60 mil soles.

“No es algo recurrente, no se puede decir que ese es nuestro sueldo. Eso sucede un mes porque se juntan otros pagos que son por única vez y sale un acumulado que no llega a los 60 mil, es mucho menos”, aseguró.

El problema recaería en que existiría una falta de personal, lo cual provoca que los trabajadores estén saturados.

“(Los controladores) son escasos y por eso justamente está ocurriendo esto, es un grupo reducido de 20 controladores que están rompiéndose el lomo haciendo más de 150 horas al mes para poder sacar adelante el tráfico aéreo nacional”, afirmó.

“La falta de personal lo venimos denunciando hace 15 años, en diferentes directivas. Tengo cartas de 2016 donde exponemos esta grave falta y los efectos que tendrían en los próximos años”, agregó.

Víctor Zavaleta, secretario general del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú, rechazó reportaje de Punto Final que indica que ganan S/ 60 mil al mes. | VIDEO: RPP

Víctor Zavaleta denunció a la actual gestión de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y la calificó de deficiente. Indicó que todo empieza por el “presidente del directorio que tiene denuncias penales y una tira de gerentes que el señor dice que son grandes profesionales, pero que no son del sector aeronáutico”.

Por ello, están solicitando al Gobierno que evalúe la continuidad de esta Administración. En caso no escuchen sus reclamos, están “considerando en algún momento retomar la medida (de huelga)”; pero aseguraron que buscarán todas las vías de comunicación para evitar que eso suceda.

