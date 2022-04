César Hildebrandt sobre el referéndum: “ Podría plantear una pregunta que diga: ¿Quiere usted que el Gobierno continúe?”

César Hildebrandt sobre el referéndum: “ Podría plantear una pregunta diga: ¿Quiere usted que el Gobierno continúe?”

El debate se ha centrado en un tema en especial: el proyecto de ley presentado por el presidente Pedro Castillo. Esta iniciativa que ya se encuentra en manos del Congreso busca llamar a un referéndum para que la población refleje en las urnas su sentir respecto a la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna en reemplazo de la publicada en 1993. Entre las voces críticas al proyecto se encuentra el controversial periodista César Hildebrandt.

“En las próximas elecciones iría la pregunta si quiere usted o no quiere usted una nueva constitución (...). El presidente no pretende driblar la Constitución porque lo que ha planteado es que todo esto pase por el Congreso, pero es el peor momento para plantear una nueva constitución”, señaló el director de Hildebrandt en sus trece. A pesar de que el mandatario ha optado por seguir el rumbo adecuado para poner en marcha su propuesta, el periodista señala que el contexto por el que atraviesa el país no es el adecuado para impulsar la cuestionada medida.

“Muchos ingenuos pensábamos que el Gobierno podía ser un Gobierno popular, de reformas, de paz y de reconciliación entre peruanos. Hubiera sido dable en ese momento quizás plantearlo como una posibilidad”, agregó sobre las expectativas que se tenían del gobierno del actual mandatario cuando aún se disputaba su llegada al poder. “Habría habido oposición de las derechas y de muchos abogados especialistas en constitución, pero no un rechazo demográfico como lo hay ahora”, dijo sobre el hipotético escenario donde el gobierno es percibido de otra manera por la población y la oposición.

PREGUNTA ALTERNA

Han sido varias las declaraciones recogidas durante las últimas horas respecto al proyecto de convocatoria de un referéndum, pero uno de los que más ha llamado la atención es el de la vicepresidenta y ministra de Inclusión social, Dina Boluarte. Ella defendió la iniciativa señalando que “la voz del pueblo es la voz de dios”, frase que tuvo una respuesta por parte de César Hildebrandt.

“Dicen los del Gobierno: ‘Es que la voz del pueblo es la voz de Dios’, pero con la misma razón se podría plantear una pregunta en las elecciones próximas que diga: ‘¿Quiere usted que el Gobierno continúe?’. Porque si la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces mejor que no lean las encuestas”, señaló.

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y titular del Midis. | FOTO: Midis

Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que el 68% de los peruanos se encuentra de acuerda con la convocatoria de nuevas elecciones mientras aquellos que están en desacuerdo representan solo al 31% de la población. Esta medida es considera como la más conveniente para el país para el 61% de encuestados mientras que la permanencia de Pedro Castillo en el poder hasta el 2026 solo es respaldada por el 27%.

Además, el rechazo al presidente Pedro Castillo sigue siendo alto llegando a incluir al 67% de peruanos. Apenas es un punto porcentual menos a la encuesta realizada en marzo de este año y la cifra más alta en lo que va de su gobierno. Su aprobación apenas llega al 25%, cuatro puntos menos al registrado en enero, mes en el que se registró su mayor porcentaje de aprobación en el 2022. Sobre la permanencia del presidente en el cargo, un 65% considera que no culminará con su mandato frente a un 25% que cree que sí logrará permanecer en Palacio de Gobierno hasta el 2026.

SEGUIR LEYENDO