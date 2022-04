Controladores aéreos de Corpac que realizaron huelga cobran hasta S/ 60 mensuales

Hay una escasez de controladores aéreos en el Perú. | Foto: Agencia Andina

Hace unos días, cinco aeropuertos del Perú, entre ellos el Jorge Chávez, dejaron de operar por varias horas debido a una huelga del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA). Sin embargo, un informe del programa Punto Final reveló que varios de los controladores aéreos reciben hasta 60 mil soles mensuales. Es decir, ganan más que el presidente de la República, los congresistas y más, incluso, que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (S/ 41,600).

De acuerdo al dominical, los técnicos que dirigen desde tierra el tráfico aéreo tienen sueldos base de entre 4 mil a 7 mil soles; sin embargo, por horas extras y otros conceptos ganan entre 10 mil a 50 mil soles.

Solo en enero de este año, el controlador aéreo Carlos Oliva Valenzuela ganó S/ 52 000; Marco Antonio Vargas Sagástegui obtuvo S/ 49 000; y Luis Javier Montero Aguilar percibió S/ 49 000. En febrero, Vicente Mendoza Cochas recibió S/ 58 000.

“Nosotros realizamos otras labores fuera del control del tránsito aéreo como es la labor de instrucción, que se da durante varios meses y Corpac no la paga. Deja que pase hasta 8 meses para pagar las labores de instrucción en un solo mes y eso hace que se desborde las planillas porque no todos ganan así”, explicó Víctor Zavaleta, secretario general del SUCTA.

Pese a estos altos sueldo, en su pliego de reclamos, el SUCTA pide aumentos salariales y conceptos de pagos por días trabajados como los 31 de cada mes desde el año 2016.

FALTAN MÁS CONTROLADORES

Una de las soluciones a este problema sería que se contraten más controladores aéreos para evitar sobretiempos de trabajo; sin embargo, existe una escasez de este tipo de técnicos los cuales se forman en el Centros de Instrucción Aeronáutico Civiles (CIAC), que tiene como capacitadores a los propios miembros del sindicato.

Según el reportaje, no hay más promociones de controladores aéreos desde hace tres años. En febrero de este año, alumnos del CIAC pidieron al entonces ministros de Transportes, Juan Silva, que realice una auditoría debido a que, entre otras cosas, el 30% de los alumnos había sido desaprobado por interrupciones producto de la pandemia.

“No tenemos ningún interés en que no haya más controladores, al contrario”, asegura el secretario general del sindicato.

En tanto, Jorge Perlacios, presidente del directorio de Corpac, dijo a Punto Final que en la última promoción había alrededor de 33 alumnos y fueron desaprobados casi a 20 de ellos.

“El tema de tránsito aéreo requiere una reingeniería. Nosotros necesitamos más controladores aéreos. (...) Los instructores son sindicalizados”, indicó Jorge Perlacios.

Controladores aéreos de Corpac que realizaron huelga cobran hasta S/ 60 mensuales. | Video: Punto Final

DENUNCIA

Por otro lado, el dominical mostró un audio en que el secretario general del sindicato de controladores aéreo, Víctor Zavaleta, la noche del miércoles trece, pocas horas antes de la huelga, propuso que no hubiese ni un solo piquete o controlador trabajando en el país al no poderse reunir con algún funcionario de Corpac.

“Si este va a ser el trato, lo que nosotros tenemos que decidir ahora es si vamos a radicalizar estas medidas y nos vamos a una huelga indefinida y esta vez sí, no dejamos piquete, no dejamos nada”, dice en audio.

SEGUIR LEYENDO: