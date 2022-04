Roberto Martínez: ¿Por qué calificó de ‘serpiente’ a Viviana Rivasplata?

Roberto Martínez recuerda su pasado con Viviana Rivasplata. (Foto: Captura / Instagram)

Roberto Martínez estuvo junto al exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe en su programa de entrevistas, donde recordó sus romances del pasado. Sin duda, no dejó de mencionar a su exesposa Viviana Rivasplata y la vez que lanzó un fuerte calificativo sobre él, que al parecer ha quedado en su memoria.

El popular ‘Cuto’ comenzó mencionando el divorcio de la exreina de belleza con el director técnico y fue en ese momento que el hincha de Universitario de Deportes calificó de ‘serpiente’ a su expareja. Según explicó Martínez, él mantiene una buena relación amical con todas su ex con excepción de una.

“Mira, te puedo decir que dentro de todo, con las parejas con las que he estado hasta hoy, salvo por una excepción, con las demás tengo comunicación fluida, súper bien, conversamos, tomamos un café, he ido a visitarlas”, dijo en referencia a la ex Miss Perú.

Su respuesta causó risas en Guadalupe y le hizo recordar cuando la empresaria lo llamó ‘Encantador de Serpientes’ en televisión nacional.

“Escúchame, se lo dice a Jaime Bayly. Jaime es mi amigo, pero claro lo que pasa es que cuando tú dices, me casé con un ‘encantador de serpientes’ ¿O sea a quién encanté? Tuve que haber encantado a una serpiente, me imagino ¿no? Si vamos al trasfondo del dicho, creo que ella sola se está...”, expresó el excapitán de la U.

“Ella sola se hizo el harakiri, pero la idea no era esa, claro”, comentó Luis Guadalupe tratando de excusar a la modelo. Por su lado, Roberto Martínez dejó en claro que él no suele responder a lo que dicen de él en la pantalla chica; sin embargo, hubo una vez que no pudo con el comentario de una persona.

“Siempre he dejado que hablen, una sola vez he contestado, lo hice porque mencionaron que había hecho una cosa mala para lograr un objetivo ahí y eso fue mentira. Me respondió la pareja de esa persona. El hombre estaba estresado, no tenía porqué involucrarse, menos sabiendo que yo no le había faltado el respeto a ella, solo aclare un tema”, contó Martínez.

Recordemos que Roberto Martínez y Viviana Rivasplata se casaron en el 2002 en el Gran Hotel de Chiclayo luego de divorciarse de Gisela Valcárcel. Su matrimonio duró poco tiempo, pues se separaron en el 2004 y se divorciaron legalmente en el 2005.

Roberto Martínez llama serpiente a Viviana Rivasplata. VIDEO: Youtube

