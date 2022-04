Viral en TikTok: encuentran a Sonic manejando bicicleta mientras pasean por la carretera

Encuentra Sonic manejando una bicicleta en plena carretera. Composición

Los videos virales siguen generando tendencia en TikTok, y también con personajes de la infancia de muchos. Por ejemplo, Sonic, el erizo de color azul que siempre llevaba sus zapatillas rojas y anillos dorados para recorrer el mundo con el fin de derrotar a Eggman. Ahora un clip viral en Perú apareció ya que se le encontró manejando bicicleta en plena carretera.

La persona que grabó el TikTok estaba de copiloto en un auto mientras viajaban por la carretera. De pronto, a los lejos ven un traje color azul que montaba una bicicleta, lejos del grupo de ciclistas. Fue así que detectaron que se trataba de Sonic, aunque le decían ‘Sony’, para darle su saludo emocionado en plena luz del día.

Este divertido video fue compartido por el usuario de TikTok @shirleyalvitresar que hasta el momento ha llegado a más de 170 mil reproducciones, más de 4 mil me gusta y más 100 comentarios. “Y Sony se sumó al ciclismo”, dice el texto del video.

La persona que llevaba el disfraz del erizo azul sonrió y lanzó un pulgar arriba al copilotos y demás personas que se encontraban en el vehículo mandándole saludos. “Al menos la cabeza del traje sí le respetaron el diseño”, “¿Ese es el Sonic que cuando corre se va hacia atrás?”, “Es el tours de Huacho, fue este domingo, también fue Elmo” , fueron algunos comentarios dejados por los usuarios que recordaron al personaje que se volvió viral en Perú en el mundo de los videojuegos y la serie ‘Sonic X’, que se difundió en Fox Kids y posteriormente en Jetix.

Viral de Sonic manejando en bicicleta. Video: TikTok/@shirleyalvitresar

LUISITO COMUNICA SERÁ DE NUEVO LA VOZ DE SONIC

Luisito Comunica, el youtuber e influencer es uno de los más populares de toda América Latina, pero con Sonic le llegó la gran oportunidad del cine. En la primera película del erizo azul fue quien le dio voz al personaje, y lo volverá a hacer por segunda ocasión para “Sonic 2″.

“Justo cuando me enteré estaba bajo el agua. Estaba buceando, o al menos intentando bucear, y tenía enlazado mi teléfono en el oído. Entonces me marcaron, se escuchaba feo abajo el agua, y será que me dijeron algo de Sonic 2, no sé. Y luego salí como un delfín a la superficie y me confirmaron la información”, recordó Luisito a Infobae a través de videollamada apenas dos días antes del estreno de la película.

“Cuando cae una oportunidad de hacer algo, si me emociona y me dan ganas de hacerlo, lo hago. Es como mi único parámetro”, señaló sobre su segunda ocasión en ser la voz del erizo azul

“De mi parte, sí. No sabemos si va a haber una tercera, no sabemos si va a hacer otro tipo de peli. Ya veremos. Pero yo siempre abordo con el buen Sonic”, respondió Luisito en si habrá una tercera parte de la película.

(@luisitocomunica)

SEGUIR LEYENDO