Rodrigo González no quiere saber nada de Óscar del Portal: “No me interesa escucharlo”

Óscar del Portal también se encuentra envuelto en el ojo de la tormenta luego de ser visto bastante cercano de Fiorella Méndez, expareja de Pedro Loli. Para muchos, el comentarista deportivo le fue infiel a su esposa Vanessa Químper, quien se encuentra en Punta Cana al lado de sus hijos.

Para el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, la prueba de que el periodista deportivo sacó los pies del plato se encuentra cuando las cámaras de Magaly Medina lo captó ingresando a su departamento junto a la trabajadora de Aldo Miyashiro en altas horas de la noche.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ indicó que su producción también tenía conocimiento de los rumores que había sobre el periodista y la productora, aunque ellos no fueron los encargados de realizar este ampay.

“Se sabía, por ahí esos rumores que van trascendiendo, que Óscar del Portal y la ex del Pedro Loli, la Fiorella (...) la Méndez ya la conocemos porque según nosotros era la ‘amiga, date cuenta’, la pobrecita, la Cornejo, la que nos solidarizábamos con ella, esto de tiempos inmemorables”, dijo en un primer momento.

En otro momento, Rodrigo González recordó que en el pasado Fiorella Méndez también pasó por algo similar, cuando grabaron a su entonces esposo Pedro Loli dentro de su camioneta junto a una jovencita, quien además señaló que tuvo un breve romance con el cumbiambero.

“Pasado el tiempo parece que la Fiorella no sabe lo que se siente y no ha estado de ese lado que... parece que se estaba entendiendo con el Óscar del Portal”, añadió el presentador de televisión.

Además, Rodrigo González precisó que no va a creer en ninguna versión que vaya a dar Óscar del Portal luego que las imágenes se hicieran públicas, pues sabe perfectamente que al no haber pruebas sólidas lo va a negar todo para intentar no perder su trabajo. “ Yo no le creo. Desde ya te digo, no me interesa escucharlo, no le creo, pero yo no soy su esposa ni mucho menos ”.

Para finalizar, el conductor Rodrigo González indicó que la esposa de Óscar del Portal será la encargada de decidir si lo perdona o no, pues ella lo conoce perfectamente y sabrá si él le miente.

“ Yo veo esas imágenes, yo estoy de viaje en Punta Cana y yo veo que tú estás ahí haciéndote la colita en la pichanga con otra y de ahí te quedaste a dormir, yo no necesito tener una cámara dentro de la habitación para darme cuenta o para intuir y conocer a mi marido ¿no? Acá huele a otra, acá huele a cuerno”, sentenció.

Rodrigo González señaló que Óscar del Portal probablemente niegue su vínculo con Fiorella Méndez al no haber imágenes que los comprometan.

¿QUIÉN ES FIORELLA MÉNDEZ?

Fiorella Méndez es productora de los programas La Banda del Chino y Once Machos. A los 12 años, trabajó en el programa de María Pía Copello, por lo que más adelante se interesó en estudiar Ciencias de las Comunicaciones.

También fue esposa del cantante de cumbia Pedro Loli. Ambos se separaron en octubre de 2021 y, al parecer, su ruptura se debió al ampay que protagonizó el artista musical en el 2019 con una mujer de solo 19 años, llamada Jamileth Resurrección. Desde ese momento ella se alejó de las pantallas aunque trabaja en producción.

