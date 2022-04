Corte de Luz en Lima y Callao hoy 19 de abril: distritos, zonas y horarios

Corte de Luz en Lima y Callao: ¡Atención! Desde hoy hasta el domingo estos son los distritos y horarios en los que no habrá luz. (Foto:Captura)

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy martes 19 de abril. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

LIMA CERCADO 08:00 – 09:00

AV. OSCAR R. BENAVIDES 491

SAN MARTIN DE PORRES 08:00 – 16:00

URB. PRO INDUSTRIAL AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 85, MZ H, I.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

COOPERATIVA LA UNION MZ A, I, I2, B, B1, C1, F2, G2, J1, A.H. INCAHUASI MZ A, C, C5, D, D4, E5, F, F5, G, G2, G4, H, H4, I, I4, J, J4, K, K4, L, LL, L4, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, COOPERATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA MZ A, B, K, L, LL, A.H. CERRO CACHITO MZ A, A2, B, B1, C, D, E, F, G, I, X, Y, Z, A.H. 3 DE NOVIEMBRE MZ B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, R, S, A.H. NUEVO PACHACUTEC MZ A, A1, A2, A3, B, B3, C, C2, C3, D, D1, D2, D3, E, E2, E3, F, F1, G, H, H1, I, I1, J, A.H. CARLOS GARCIA RONCEROS MZ A, A2, B, B2, C, C2, F, F2, G, H, I, J, J1, K, COOPERATIVA SAN PEDRO MZ I, J, X, Y, Z, A.H. COSTA AZUL MZ G, L, L4, W.

CALLAO 09:30 – 11:00

URB. PREVI AV. CONDEVILLA CDRA 2, MZ 39, 43, 46, 53, AV. EL OLIVAR CDRAS 1, 4, MZ 34, 36, 40, 44, AV. LOS PROCERES CDRAS 1, 4, CALLE AVESTRUZ CDRA 1, MZ 28, CALLE LAS AMANITAS CDRA 1, 2, MZ 37, 39, 40, CALLE LAS CANARIAS CDRAS 1, 2, 4, MZ 43, 44, CALLE LAS CARAMBOLAS CDRAS 1, 2, MZ 46, 47, CALLE LAS CRISANTEMAS CDRA 4, MZ 40, 43, 44, CALLE LAS GENICIAS MZ 36, 37, CALLE LAS MAGNOLIAS CDRAS 1, 2, MZ 28, 46, CALLE LAS PETUNIAS CDRA 1, CALLE LAS RETAMAS CDRAS 1, 4, MZ 28, CALLE LAS UVAS CDRA 1, MZ 53, CALLE LAS VIOLETAS CDRA 1, MZ 28, 46, 47, CALLE LOS ALISOS CDRAS 1, 2, MZ 22, 40, 41, 42, 44, 45, CALLE LOS CAPULIES CDRA 1, MZ 50, CALLE LOS GINGER CDRAS 1, 2, 3, MZ 22, 37, 46, CALLE OSTIGON CDRA 1, MZ 46, 47, 50, CALLE LOS PINOS MZ 39, CALLE RIVA AGÜERO CDRA 4, CALLE T MZ 35, 40, 53, JR. LAS AVELLANAS CDRAS 1, 2, MZ 36, 46, 47, 48, 49, 53, 54, JR. LAS CODORNICES CDRAS 1, 4, JR. LAS MAGNOLIAS CDRAS 1, 4, MZ 22, 28, 35, JR. LOS ROSALES CDRAS 1, 2, JR. LOS TUMBOS CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 54, JR. PEDRO GENARO DELGADO CDRAS 3, 5, MZ A, A7, URB. CONDEVILLA JR. ANDRES CDRA 3, MZ A7, JR. JOSE BERNARDO DE TAGLE CDRA 38, JR. LEONARDO ORTIZ SALCEDO CDRAS 3.

CALLAO 09:30 – 11:00

URB. LA COLONIAL AV. GARCILASO DE LA VEGA CDRA 1, AV. HIPOLITO UNANUE CDRA 1, 2, 3, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 17, 49, CALLE ALONSO MARTIN DE BENITO CDRA 1, MZ K, CALLE CAVIEDES CDRA 1, CALLE CONDE DE LEMOS CDRAS 3, 4, CALLE LEON PINELO CDRA 1, CALLE MANSO DE VELASCO CDRAS 2, 3, CALLE PABLO DE OLAVIDE CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, MZ O, CALLE PADRE MARIE LUZ CDRA 1, MZ J, CALLE RUY DIAZ CDRAS 1, 2, 3, CALLE VIRREY AMAT CDRAS 1, 2, 3, 4, CALLE VIRREY TOLEDO CDRAS 1, 2, JR. GARCIA CALDERON CDRA 1, JR. LUIS GODIN CDRA 1.

VENTANILLA 10:00 – 14:00

COOPERATIVA KAWACHI AV. ACCESO A LA CIUDAD DE PACHACUTEC MZ A, B, C, AV. CAMINOS DEL INCA DERECHA MZ O, P, AV. PACHACUTEC DERECHA MZ E, F, JR. CONTISUYO MZ D, E, F, G, H, JR. CUARTO MZ J, O, JR. TERCERO MZ G.

LOS OLIVOS 10:00 – 17:00

A.H. ALAMEDA DE VILLASOL AV. HUANDOY MZ E2, AV. MARAÑON MZ E2, H, H2, CALLE 23 MZ I, I2, CALLE 29 MZ E2, H2. BREÑA 11:00 – 12:00 URB. GARDEN CITY AV. ARICA CDRAS 5, 6, 7, AV. BOLIVIA CDRAS 7, 8, 9, AV. REPUBLICA DE PORTUGAL CDRAS 3, 4, 5, 6, AV. GENERAL VARELA CDRAS 7, 8, JR. JORGE CHAVEZ CDRAS 4, 5, 6, 7, 8, 9, JR. LORETO CDRA 8, JR. REBECA OQUENDO CDRAS 4, 10, PASAJE LUPUNA CDRAS 1, 4.

CALLAO 11:30 – 13:00

URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA CALLE 1 CDRAS 1, 3, 5, MZ A, B, CALLE A MZ C.

CALLAO 12:00 – 13:30

URB. PARQUE INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA Y COMERCIA AV. ARGENTINA CDRA 51, AV. HIPOLITO UNANUE CDRA 4, 5, MZ A, CALLE ALONSO MARTIN DE BENITO CDRA 5, CALLE CONDE DE LEMOS CDRAS 3, 4, 5, MZ A.

BREÑA 13:00 – 14:00

AV. ALFONSO UGARTE CDRA 10, AV. VENEZUELA CDRA 7, JR. CARHUAZ CDRAS 1, 2, JR. CHACAS CDRAS 1, 2, JR. IQUIQUE CDRAS 1, 2, 3, PASAJE SAN LAUREANO CDRA 1

SAN MARTIN DE PORRES 14:30 – 16:00

URB. LOS LIBERTADORES AV. 12 DE OCTUBRE CDRAS 18, 19, MZ C, D, JR. HEROES DE LA LIBERTAD CDRA 3, MZ A, E, F, L, L1, LL, LL2, JR. VIZCARDO Y GUZMAN CDRAS 4, 5, MZ E, K, L, JR. ANTONIO DE ZELA CDRAS 1, 2, 4, 5, MZ G, I, J, J1, L, JR. JOSE OLAYA MZ G, G1, JR. LOS LIBERTADORES MZ J, K, K1, PASAJE LOS LIBERTADORES CDRA2, A.H. 12 DE AGOSTO MZ E, F, F1, G, LL, JR. ANDRES RAZURI MZ I, J, J1.

CALLAO 15:00 – 16:30

CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO ALTO COLONIAL AV. ÓSCAR R. BENAVIDES 3008, 3020.

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

