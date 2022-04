Universitario vs. Alianza Lima: este es el nuevo horario del clásico peruano por retraso de la terna arbitral

Kevin Ortega será el juez principal del Universitario vs. Alianza Lima.

Universitario vs. Alianza Lima por la décima jornada de la Liga 1 tiene nuevo horario. Esto ocurrió porque la terna arbitral encabezada por Kevin Ortega se demoró en llegar al Monumental por la ausencia de la policía para resguardar su arribo al estadio donde se llevará a cabo el primer clásico del 2022.

En un principio el balón comenzaría a rodar en el complejo deportivo de Ate a las 3:00 pm, no obstante ahora iniciará a las 3:15 pm. La terna arbitral del compromiso tuvo una pequeña demora porque los agentes policiales no llegaron a tiempo para resguardarlos.

Los ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ ya se encontraban el respectivo calentamiento en el gramado cuando el comentarista de GOLPERU dio la noticia. “El partido comenzará a las 3:15 de la tarde porque los árbitros acaban de llegar”, manifestó Alberto Beingolea.

Universitario y Alianza Lima protagonizarán el primer clásico del 2022.

Para este partido, Kevin Ortega fue designado por la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) para ser el juez principal del encuentro entre las dos escuadras. El réferi FIFA estará acompañado por Michael Orué, Raúl López y Luis Seminario.

En el Monumental hay una fiesta ‘merengue’, puesto que se vendió un total de 57 mil entradas para este cotejo. Además, la administración de Universitario consiguió el permiso para que entren banderolas e instrumentos musicales. Se vivirá un clásico con gente después de dos años producto de la pandemia de COVID-19.

PREVIA DEL PARTIDO

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Lima en el primer clásico de la temporada. La ‘U’ necesita una victoria para meterse en los primeros lugares, pues se ubica en la sexta casilla con 16 puntos, mientras que el club ‘íntimo’ está decimotercero con ocho unidades.

¿Cuándo llegan ambos clubes al clásico? Los ‘cremas’ sumaron tres puntazos en la altura. Comenzaron con el marcador en contra con un golazo de tiro libre de Minzum Quina, no obstante, sobre el final, le dieron vuelta a Ayacucho FC con autogol de su arquero Ítalo Espinoza y una jugada individual de Andy Polo.

Por su parte, los ‘blanquiazules’ ganaron por la mínima diferencia a Universidad Técnica de Cajamarca con un tanto de Hernán Barcos. Lastimosamente, no corrió con la misma suerte en la Copa Libertadores y cayó 2-1 ante Colo Colo en Chile. Edgar Benítez puso el descuento en el Monumental.

Álvaro Gutiérrez, entrenador de Universitario, no cree que haya una ventaja por llegar mejor al partido del domingo. “”En los clásicos no hay favoritos, no importa si uno viene mejor o peor, son partidos que todos los jugadores quieren jugar”.

El uruguayo tendrá la baja de Rodrigo Vilca, quien fue expulsado ante los ‘Zorros’. Pero, recuperó dos piezas fundamentales en su esquema titular. Se trata de Aldo Corzo y José Carvallo, quienes superaron sus respectivas lesiones y se metieron al once titular.

Carlos Bustos podría rotar algunos jugadores, pues la seguidilla de partidos puede verse reflejado en el campo. La principal novedad es que cambió de sistema, pasó de la línea de tres a cuatro defensores.

LOS ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS: UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA

2021: Universitario de Deportes 1 - 2 Alianza Lima

2020: Universitario de Deportes 2 - 0 Alianza Lima

2019: Universitario de Deportes 1 - 0 Alianza Lima

2019: Alianza Lima 2 - 3 Universitario de Deportes

2018: Alianza Lima 2 - 1 Universitario de Deportes

